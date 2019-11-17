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      В техасском аэропорту за аварийной посадки столкнулись два самолета: фото

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      Авария самолетов в Техасе / Fox

      В аэропорту американского города Сан-Антонио, штат Техас, столкнулись два воздушных судна. Причиной инцидента стала неудачная аварийная посадка, которая привела к столкновению с пустым припаркованным самолетом.

      Из-за утечки горючего пилот не смог удачно осуществить приземление на собственную полосу и въехал в припаркованный неподалеку пустой самолет, сообщает телеканал FOX.

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      К счастью в результате столкновения никто не пострадал. Впрочем, из-за аварии аэропорт был вынужден временно остановить ряд рейсов.

      Зіикнення літаків у США
      На место сразу прибыли экстренные службы аэропорта / Fox


      Столкновение произошло из-за неудачной аварийную посадку / Fox


      Пострадавших в результате инцидента нет / Fox


      Инцидент привел к задержке нескольких рейсов / Fox

      Кстати, утром 15 ноября в московском аэропорту "Шереметьево" произошел похожий инцидент. Там, двигаясь рулевой полосой на стоянку, самолет Airbus A320 задел другое воздушное судно Airbus A320 какое именно прилетело в Москву из Минска.

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      Автор: Михаил Года
      Теги: Аварии и ДТП авиация Новости США
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