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      У техаському аеропорту через аварійну посадку зіткнулися два літаки: фото

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      Аварія літаків у Техасі / Fox

      В аеропорту американського міста Сан-Антоніо, штат Техас, зіткнулися два повітряні судна. Причиною інциденту стала невдала аварійна посадка, яка привела до зіткнення з пустим припаркованим літаком.

      Через витік пального пілот не зміг вдало здійснити приземлення на власну смугу і в'їхав у припаркований неподалік порожній літак, повідомляє телеканал FOX.

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      На щастя внаслідок зіткнення ніхто не постраждав. Втім, через аварію аеропорт вимушений був тимчасово зупинити низку рейсів.

      Зіикнення літаків у США
      На місце одразу прибули екстрені служби аеропорту / Fox


      Зіткнення сталося через невдалу аварійну посадку / Fox


      Постраждалих внаслідок інциденту немає / Fox


      Інцидент призвів до затримки кількох рейсів / Fox

      До речі, вранці 15 листопада у московському аеропорту "Шереметьєво" стався схожий інцидент. Там, рухаючись стерновою смугою на стоянку, літак Airbus A320 зачепив інше повітряне судно Airbus A320 яке саме прилетіло до Москви з Мінська.

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      сьогодні
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      Автор: Михайло Года
      Теги: Новини США авіація Аварії та ДТП
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