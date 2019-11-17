У техаському аеропорту через аварійну посадку зіткнулися два літаки: фото

В аеропорту американського міста Сан-Антоніо, штат Техас, зіткнулися два повітряні судна. Причиною інциденту стала невдала аварійна посадка, яка привела до зіткнення з пустим припаркованим літаком.

Через витік пального пілот не зміг вдало здійснити приземлення на власну смугу і в'їхав у припаркований неподалік порожній літак, повідомляє телеканал FOX.

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На щастя внаслідок зіткнення ніхто не постраждав. Втім, через аварію аеропорт вимушений був тимчасово зупинити низку рейсів.



На місце одразу прибули екстрені служби аеропорту / Fox



Зіткнення сталося через невдалу аварійну посадку / Fox



Постраждалих внаслідок інциденту немає / Fox



Інцидент призвів до затримки кількох рейсів / Fox

До речі, вранці 15 листопада у московському аеропорту "Шереметьєво" стався схожий інцидент. Там, рухаючись стерновою смугою на стоянку, літак Airbus A320 зачепив інше повітряне судно Airbus A320 яке саме прилетіло до Москви з Мінська.