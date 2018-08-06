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Во Франции разбился самолет: есть погибшие

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Во Франции разбился самолет
Во Франции разбился самолет / Фото из открытых источников

В понедельник, 6 августа, небольшой самолет разбился в департаменте Пюи-де-Дом на юге центральной части Франции. В результате трое человек погибли.

Об этом сообщает Le Monde.

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Самолет разбился около 12.30, среди погибших мужчина и двое женщин.Из-за удара об землю самолет раскололся на куски, однако не загорелся.

Сейчас обстоятельства катастрофы неизвестны. Место происшествия оцепили периметром безопасности, там работают полиция и следователи.

Напомним, 6 августа в городе Санта-Ана в Калифорнии пять человек погибли после того, как легкомоторный самолет модели Cessna 414 потерпел крушение на автостоянке CVS.

Теги: авиация Жертвы Новости Франции
Источник: 24 Канал
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