Во Франции разбился самолет: есть погибшие
В понедельник, 6 августа, небольшой самолет разбился в департаменте Пюи-де-Дом на юге центральной части Франции. В результате трое человек погибли.
Об этом сообщает Le Monde.
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Самолет разбился около 12.30, среди погибших мужчина и двое женщин.Из-за удара об землю самолет раскололся на куски, однако не загорелся.
Сейчас обстоятельства катастрофы неизвестны. Место происшествия оцепили периметром безопасности, там работают полиция и следователи.
Напомним, 6 августа в городе Санта-Ана в Калифорнии пять человек погибли после того, как легкомоторный самолет модели Cessna 414 потерпел крушение на автостоянке CVS.
Источник: 24 Канал
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