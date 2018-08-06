У Франції розбився літак: є загиблі
У понеділок, 6 серпня, невеликий літак розбився у департаменті Пюї-де-Дом на півдні центральної частини Франції. В результаті троє людей загинуло.
Про це повідомляє Le Monde.
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Літак розбився близько 12.30 годині, серед загиблих чоловік та двоє жінок. Через удар об землю літак розколовся на шматки, однак не загорівся.
Наразі обставини катастрофи невідомі. Місце події оточили периметром безпеки, там працюють поліція і слідчі.
Нагадаємо, 6 серпня у місті Санта-Ана у Каліфорнії п'ятеро людей загинули після того, як легкомоторний літак моделі Cessna 414 зазнав аварії на автостоянці CVS.
Джерело: 24 Канал
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