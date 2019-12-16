Во Франции считают, что минские договоренности требуют дополнительного прояснения

Минские соглашения являются базовым документом, регламентирующим дальнейшие договоренности сторон в нормандском формате. Однако они нуждаются в дополнительной интерпретации и прояснении.

Дело в том, что в них не все прописано точно с точки зрения этапности. Об этом рассказал посол Франции в Украине Этьен де Понсен в интервью "Интерфакс-Украина".

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Определенные аспекты минских договоренностей требуют прояснения, дополнительной интерпретации. Не все в них прописано точно с точки зрения этапности и остается пространство для того, чтобы достичь большей точности в некоторых деталях практической реализации этих договоренностей,

– подчеркнул он.

При этом посол подчеркнул, что пожелания таких уточнений, адаптации или дополнительных интерпретаций могут поступать не только от Украины, а от любой из сторон.

"Минские договоренности очерчивают нам финальную цель – мирное возвращение Донбасса в состав Украины. А каким именно будет путь к этой цели – это будет определяться непосредственно в рамках переговоров, работы дипломатов", – пояснил де Понсен.

Ранее о том, что "минские соглашения" надо менять рассказывали участники украинской переговорной группы ТКГ. В частности, Украина настаивает на передаче ее участка государственной границы к проведению выборов на оккупированном Донбассе, а не, как это указано в минских соглашениях, после. Россия на такие уступки идти пока не готова.