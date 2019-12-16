У Франції вважають, що мінські домовленості потребують додаткового прояснення

Мінські угоди є базовим документом, що регламентує подальші домовленості сторін у нормандському форматі. Однак вони потребують додаткової інтерпретації та прояснення.

Річ у тім, що в них не все прописано точно з точки зору етапності. Про це розповів посол Франції в Україні Етьєн де Понсен в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна".

Актуально: У Кремлі визнали, що Путін і Зеленський поки далекі від згоди з багатьох питань

Певні аспекти мінських домовленостей вимагають прояснення, додаткової інтерпретації. Не все в них прописано точно з точки зору етапності і залишається простір для того, щоб досягти більшої точності в деяких деталях практичної реалізації цих домовленостей,

– наголосив він.

При цьому посол наголосив, що побажання таких уточнень, адаптації або додаткових інтерпретацій можуть надходити не тільки від України, а від будь-якої зі сторін.

"Мінські домовленості окреслюють нам фінальну мету – мирне повернення Донбасу до складу України. А яким саме буде шлях до цієї мети – це буде визначатися безпосередньо в рамках переговорів, роботи дипломатів", – пояснив де Понсен.

Раніше про те, що "мінські угоди" треба міняти розповідали учасники української переговорної групи ТКГ. Зокрема, Україна наполягає на передачі її ділянки державного кордону до проведення виборів на окупованому Донбасі, а не, як це зазначено у мінських угодах, після. Росія на такі поступки йти поки не готова.