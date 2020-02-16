22:18
16 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      МЮНХЕНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СЛУГА НАРОДА КОРОНАВИРУС 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путин и однополые браки. Космическая нищета
      Вєсті Кремля
      20:04, 15 февраля
      Вести.UA. Жир: Зеленский в книге Онищенко. Школьные уроки от нардепов ОПЗЖ
      Вєсті.UA
      20:31, 15 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      МЮНХЕНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СЛУГА НАРОДА КОРОНАВИРУС 2020

      Во Франции упал и загорелся самолет: есть погибшие – видео

      224 Читати новину українською
      Авария самолета во Франции / france3-regions

      Пассажирский самолет Piper PA 28-181, вылетевший из французского Ангулема не долетел несколько километров до взлетно-посадочной полосы на аэродроме Ларзака. В результате аварии погибли 4 человека.

      Пилот в какой-то момент потерял контроль над управлением воздушного судна, после чего самолет начал снижаться и при столкновении с землей загорелся. Об этом сообщает France 3 Régions со ссылкой на местную полицию.

      К слову: В России разбился вертолет с сотрудниками "Газпромнефть", есть погибшие

      О происшествии спасателям и полиции сообщил один из местных фермеров. Пилот и трое пассажиров погибли еще до прибытия на место медиков.

      Правоохранители не исключают, что спровоцировать авиакатастрофу могли сильные порывы ветра, которые наблюдаются в воскресенье в регионе.

      Смотрите видео с места крушения самолета во Франции:

       

      Маршрут самолета на карте: 

       

      Почему выпадают волосы и как с этим бороться
      сегодня
      7005
      Автор: Эмал Наби
      Теги: Аварии и ДТП Новости Франции авиация
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 22:00 Ложь вокруг коронавируса, ссоры в Офисе президента и США ломает планы Кремля: блоги недели
      Блоги тижня 89
      сегодня , 20:53 КОРД задержал Евгения Анисимова: что известно об криминальном авторитете времен Януковича
      Василь Денисюк 443
      сегодня , 20:00 Самые смешные мемы недели: одинокий Богдан, летучий Коломойский и политики-валентинки
      Олег Терещенко 191
      сегодня , 19:30 Личная жизнь министров, запрет на необычные имена для детей – видео недели
      Тетяна Пасічник 123
      сегодня , 19:00 Україна та Сирія: як дві країни демонструють провал західної демократії
      Борис Немировський 935
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук