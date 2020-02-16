Во Франции упал и загорелся самолет: есть погибшие – видео

Пассажирский самолет Piper PA 28-181, вылетевший из французского Ангулема не долетел несколько километров до взлетно-посадочной полосы на аэродроме Ларзака. В результате аварии погибли 4 человека.

Пилот в какой-то момент потерял контроль над управлением воздушного судна, после чего самолет начал снижаться и при столкновении с землей загорелся. Об этом сообщает France 3 Régions со ссылкой на местную полицию.

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О происшествии спасателям и полиции сообщил один из местных фермеров. Пилот и трое пассажиров погибли еще до прибытия на место медиков.

Правоохранители не исключают, что спровоцировать авиакатастрофу могли сильные порывы ветра, которые наблюдаются в воскресенье в регионе.

Смотрите видео с места крушения самолета во Франции:

Маршрут самолета на карте: