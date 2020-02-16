У Франції впав і загорівся літак: є загиблі – відео

Пасажирський літак Piper PA 28-181, що вилетів з французького Ангулема не долетів декілька кілометрів від злітно-посадкової смуги на аеродромі Ларзака. В результаті аварії загинули 4 людей.

Пілот у якийсь момент втратив контроль над керуванням повітряного судна, після чого літак почав знижуватися і при зіткненні із землею загорівся. Про це повідомляє France 3 Régions з посиланням на місцеву поліцію.

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Про подію рятувальників і поліцію повідомив один із місцевих фермерів. Пілот і троє пасажирів загинули ще до прибуття на місце медиків.

Правоохоронці не виключають, що спровокувати авіакатастрофу могли сильні пориви вітру, які спостерігаються у неділю в регіоні.

Дивіться відео з місця аварії літака у Франції:

Маршрут літака на карті: