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      У Франції впав і загорівся літак: є загиблі – відео

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      Аварія літака у Франції / france3-regions

      Пасажирський літак Piper PA 28-181, що вилетів з французького Ангулема не долетів декілька кілометрів від злітно-посадкової смуги на аеродромі Ларзака. В результаті аварії загинули 4 людей.

      Пілот у якийсь момент втратив контроль над керуванням повітряного судна, після чого літак почав знижуватися і при зіткненні із землею загорівся. Про це повідомляє France 3 Régions з посиланням на місцеву поліцію.

      До слова: У Росії розбився вертоліт з працівниками "Газпромнефть", є загиблі

      Про подію рятувальників і поліцію повідомив один із місцевих фермерів. Пілот і троє пасажирів загинули ще до прибуття на місце медиків.

      Правоохоронці не виключають, що спровокувати авіакатастрофу могли сильні пориви вітру, які спостерігаються у неділю в регіоні.

      Дивіться відео з місця аварії літака у Франції:

       

      Маршрут літака на карті: 

       

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Аварії та ДТП Новини Франції авіація
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