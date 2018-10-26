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      Во Львове произошло вооруженное похищение гражданина Турции: что об этом известно

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      Во Львове азербайджанцы, угрожая оружием, похитили гражданина Турции: в полиции обнародовали детали (иллюстративное фото)
      Во Львове азербайджанцы, угрожая оружием, похитили гражданина Турции: в полиции обнародовали детали (иллюстративное фото) / Соцсети

      21 октября во Львове неизвестные, угрожая оружием, похитили 35-летнего гражданина Турции. Злоумышленники, в частности, посадили его в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. За освобождение они требовали 100 тысяч долларов США.

      О деталях операции по освобождению заложника и задержанию злоумышленников во время брифинга рассказал глава полиции Львовщины генерал полиции Валерий Середа, передает пресс-служба возглавляемого им ведомства.

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      Как отметил он, злоумышленники узнали, что их будущая жертва вместе с другими гражданами Турции приехала в Украину организовывать бизнес.

      Двое турков приехали в Украину на переговоры о покупке отеля в Черновцах. После того, как договоренность не удалось достичь, мужчины прибыли во Львов и проводили время в одном из клубов, когда на улице четверо неизвестных сначала предъявили туркам долг перед бизнес-партнером, с которым те не заключили соглашения по отелю, а затем, угрожая предметом, похожим на пистолет, похитили одного из них, требуя, чтобы другой заплатил выкуп – 100 тысяч долларов, но тот отказался. В итоге мужчины более суток возили по городу на различных автомобилях,
      – говорит главный правоохранитель Львовщины.

      По его словам, о похищении товарища гражданин Турции сообщил в посольство Турции в Киеве, а из столицы его заявление правоохранители вернули в Нацполицию Львовщины. Также, продолжает Середа, он после правоохранителям сообщил о марке и номера автомобиля, на котором произошло похищение.

      "Мы заподозрили группу иностранцев, которую в прошлом году уже задерживали за разбойное нападение в отношении жителей Турции и наличия оружия, но тогда из-за нехватки доказательств они не получили наказание. Действовать пришлось очень осторожно, не разглашая ни деталей преступления, ни алгоритма наших действий, для того, чтобы не навредить заложнику. Мы не вводили спецоперацию "Заложник", потому что не знали четкого места пребывания заложника. Если бы мы начали вводить спецоперацию, это было бы визуально заметно во Львове, и могло бы спровоцировать преступников. Они не понимали, что происходит я, но чувствовали, что уже находятся под контролем. Чтобы остаться безнаказанными, они этого заложника выпустили на одной из заправочных станций Львова. Хотя его оставили под присмотром. Позже был задержан и тот, кто к нему был прикреплен, и еще два сообщника", – добавляет глава Нацполиции Львовщины.

      В то же время Середа отметил, что злоумышленниками оказались двое граждан Азербайджана возрастом 26 и 27 лет, а также 40-летний гражданин Турции. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без альтернативы внесения залога. Похищенный ими гражданин Турции сейчас дает показания в суде.

      Организатором похищения был гражданин Азербайджана, который длительное время проживает в Украине по временному виду на жительство. Его правой рукой оказался задержанный гражданин Турции, который также проживал во Львове. Законность его пребывания в Украине сейчас выясняет миграционная служба. Третьим задержанный – также иностранец: он имеет гражданство Азербайджана. Какую мы имеем информацию об этих гражданах,  – они "заботятся" о своих земляках азербайджанцах, а именно собирают с них деньги. К ним приезжали кураторы преступного мира, их земляки, хотели расширять здесь свою деятельность. Нам удалось в этом году выдворить двух воров в законе, которые приезжали сюда и имели с ними связи,
      – констатировал генерал.

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      Кроме того, он рассказал, что в целом к операции были привлечены около полусотни сотрудников полиции – в частности, сотрудники управления стратегических расследований, оперативники управления уголовного розыска и бойцы КОРД полиции Львовщины.

      По фактам инцидента возбуждены уголовные производства относительно незаконного лишения свободы или похищение человека и относительно вымогательства. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статей, – до семи лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

      Напомним, 25 июня в Киеве средь бела дня похитили иностранца, который, как впоследствии выяснилось, является сыном финансового атташе посольства Ливии в Украине. В тот же день правоохранителям удалось найти похищенного парня.

      Теги: Новости Украины Новости Турции Новости Азербайджана Криминальные новости Полиция Похищение Новости Львова Расследования
      Источник: 24 канал
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