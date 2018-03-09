Во Львове прошел конкурс двойников Шевченко

Во Львове установили Шевченковский рекорд и искали двойников великого Кобзаря.

Знаменитый "Завет" и "Думы мои" звучали сегодня в самом сердце Львова. Более 40 хоровых коллективов города и области объединились чтобы раз прославить великого Кобзаря.

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Также в городе прошел конкурс двойников Шевченко. Их было семнадцать. Примеряли на себя и образ юного Кобзаря, и поэта в возрасте.

Я являюсь любителем театра в Перемышлянах, время от времени меня выбирают, как Шевченко, и люди увидели во мне определёную схожесть с гением и уговорили попробовать,

– рассказал "двойник" Тараса Шевченко (г.Перемышляны) Игорь Довганский.

Читали стихи Шевченко не только его двойники. Подойти к микрофону и продекламировать любимые строки из Тараса "Кобзаря" могли все желающие.