Во Львове запретили "лоскутное" утепление домов: что это значит
В исторической части Львова запретили так называемое "лоскутное" утепление домов.
Здания, которые являются памятниками архитектуры, и расположены в центральной части города запретили утеплять полностью.
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Соответствующее решение было принято на заседании исполкома Львовского горсовета 14 января.
Вопрос об утеплении фасадов зданий в пределах исторического ареала, которые не являются памятниками архитектуры, молжно отдельно рассмотреть управление охраны исторической среды Львова, пишет "Твой город".
1 декабря 2018 года в Украине начали действовать новые государственные строительные нормы по фасадной теплоизоляции.
Новые СНиП распространяются на проектирование конструкций наружных стен с фасадной теплоизоляцией жилых, общественных и промышленных зданий, а также сооружений во время нового строительства, реконструкции или капитального ремонта.
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18 декабря 2018-го Кабмин разрешил украинцам утеплять старые жилые дома без получения на это специальных разрешений. Речь идет о зданиях, которые не несут исторической ценности и не являются объектами культурного местного наследия.
3 января во Львовском горсовете сообщили о намерениях пересмотреть новые Государственные строительные нормы.
К слову, по состоянию на март 2018 года во время проверок представители городской власти обнаружили 1322 дома, которые окрашены в разные цвета.
Во Львове запретили лоскутное утепление домов в центральной части города
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