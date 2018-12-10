Сколько украинцев утеплили жилье в 2018-м

В Госагентстве по энергоэффективности отчитались, насколько активно украинцы в этом году пользовались программой "теплые кредиты".

С начала года программой "теплых кредитов" воспользовалось 1600 ОСМД в Украине, а это почти в полтора раза больше, чем в целом в течение последних 3 лет, информирует пресс-служба агентства.

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За 4 года существования этой государственной программы ее преимуществами воспользовались около 2800 ОСМД.

По данным ведомства, комплексная термомодернизация дает возможность сократить расходы на отопление помещения в 2 или даже в 3 раза.

Примерно 500 тысяч семей-участников программы "теплых кредитов", а это фактически население целой области страны, уже утеплили дома и экономят на коммунальных счетах от 20% до 50% и даже больше.

Кроме энергоэффективных мероприятий, все больше домохозяйств интересуются возобновляемыми источниками энергии, чтобы стать более энергонезависимыми.

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Так, за последние 4 года более 6 тысяч домохозяйств установили солнечные электростанции общей мощностью 121 МВт и теперь они имеют возможность самостоятельно производить энергию для собственных нужд, а избыток продавать государству по "зеленому" тарифу.