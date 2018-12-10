20:51
10 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. Долар прощається з Росією. Самотній Путін
      Вєсті Кремля
      22:11, 8 грудня
      Вєсті.UA. Радикальний експерт з боксу. Прольот Савченко
      Вєсті.UA
      19:53, сьогодні
      Куди комунальники витрачають сотні мільйонів гривень, або Навіщо розчищати пляжі під Новий рік
      ЦРУ
      09:00, 7 грудня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Репресивна психіатрія
      Згадати все
      00:10, 8 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Скільки українців утеплили житло у 2018-му

      224 Читать новость на русском
      Скільки українців скористались програмою "теплі кредити"
      Скільки українців скористались програмою "теплі кредити" / Колаж із соцмереж

      У Держагентстві з енергоефективності відзвітували, наскільки активно українці цьогоріч користувались програмою "теплі кредити".

      Від початку року програмою "теплих кредитів" скористалося 1600 ОСББ в Україні, а це майже у півтора рази більше, ніж загалом впродовж останніх 3 років, інформує прес-служба агентства.

      Читайте також: Теплі кредити: як утеплити житло за допомогою держави

      За 4 роки існування цієї державної програми її перевагами скористались близько 2800 ОСББ.

      За даними відомства, комплексна термомодернізація дає можливість скоротити витрати на опалення помешкання у 2 або навіть у 3 рази.

      Приблизно 500 тисяч сімей-учасників програми "теплих кредитів", а це фактично населення цілої області країни, вже утеплили оселі та заощаджують на комунальних рахунках від 20% до 50% та навіть більше.

      Окрім енергоефективних заходів, все більше домогосподарств цікавляться відновлюваними джерелами енергії, щоб стати більш енергонезалежними.

      Читайте також: Як економити газ і тепло: 20 доступних способів

      Так, за останні 4 роки понад 6 тисяч домогосподарств встановили сонячні електростанції загальною потужністю 121 МВт і тепер вони мають можливість самостійно виробляти енергію для власних потреб, а надлишок продавати державі за "зеленим" тарифом.

      хроніка подій
      Теги: Новини нерухомості Новини України Новини нерухомості України Енергоефективність ОСББ Гроші Кредит
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Грип в Україні: симптоми та профілактика в інфографіці
      сьогодні , 20:45 Грип в Україні: симптоми та профілактика в інфографіці
      14953
      Як лікуються та коригуються мовні дефекти: поради логопеда
      сьогодні , 20:30 Як лікуються та коригуються мовні дефекти: поради логопеда
      Олександр Бевза 287
      "Жовті жилети": чому протести у Франції набирають обертів і до чого тут Росія?
      сьогодні , 20:05 "Жовті жилети": чому протести у Франції набирають обертів і до чого тут Росія?
      Світлана Попова 970
      Україна – не Франція: на Майдані життя віддавали за країну, а в Парижі просять пільг
      сьогодні , 19:02 Україна – не Франція: на Майдані життя віддавали за країну, а в Парижі просять пільг
      Наталя Ромашова 460
      "Граф Дракула вийшов на полювання": про війну, відвагу та смішні історії
      сьогодні , 19:01 "Граф Дракула вийшов на полювання": про війну, відвагу та смішні історії
      Повернись живим 342
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Гучна ДТП на відомому українському курорті: поліцейське авто протаранило "швидку"
      20 серпня 2017 , 19:46
      5 хітів Imagine Dragons, які треба послухати перед концертом в Києві
       31 серпня , 10:45
      Керівництво Баварії підставило тренера – справжні причини провалу команди
       10 жовтня , 21:10
      "Не вмієте працювати –пакуйте валізи і валіть в Росію", – віце-президент Карпат виступив за перевірку комітету арбітрів ФФУ
       24 листопада , 19:59
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук