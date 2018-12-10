Скільки українців утеплили житло у 2018-му

У Держагентстві з енергоефективності відзвітували, наскільки активно українці цьогоріч користувались програмою "теплі кредити".

Від початку року програмою "теплих кредитів" скористалося 1600 ОСББ в Україні, а це майже у півтора рази більше, ніж загалом впродовж останніх 3 років, інформує прес-служба агентства.

Читайте також: Теплі кредити: як утеплити житло за допомогою держави

За 4 роки існування цієї державної програми її перевагами скористались близько 2800 ОСББ.

За даними відомства, комплексна термомодернізація дає можливість скоротити витрати на опалення помешкання у 2 або навіть у 3 рази.

Приблизно 500 тисяч сімей-учасників програми "теплих кредитів", а це фактично населення цілої області країни, вже утеплили оселі та заощаджують на комунальних рахунках від 20% до 50% та навіть більше.

Окрім енергоефективних заходів, все більше домогосподарств цікавляться відновлюваними джерелами енергії, щоб стати більш енергонезалежними.

Читайте також: Як економити газ і тепло: 20 доступних способів

Так, за останні 4 роки понад 6 тисяч домогосподарств встановили сонячні електростанції загальною потужністю 121 МВт і тепер вони мають можливість самостійно виробляти енергію для власних потреб, а надлишок продавати державі за "зеленим" тарифом.