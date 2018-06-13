Во сколько Сингапуру обошлась встреча Трампа и Ким Чен Ына: озвучена сумма

12 июня впервые в истории президент США встретился с лидером Северной Кореи в рамках двухдневного саммита между США и КНДР.

Историческая встреча проходила в Сингапуре на острове Сентоза.

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Лидеры США и КНДР подписали важное соглашение, которое заключается в установлении мирных отношений, освобождении пленных и совместной работе над денуклеаризацией Корейского полуострова.

Ранее в Сингапуре заявляли, что готовы взять на себя часть расходов, связанных с организацией встречи Трампа с Ким Чен Ыном. Теперь же подсчитали, во сколько им обошлась такая встреча.



На проведение двухдневного саммита США – КНДР Сингапур потратил примерно 15 миллионов долларов. Такую цифру озвучил премьер-министр страны Ли Сяньлун, информирует CNBC.



В правительстве Сингапура объяснили, что в эту сумму вошли оплата проживания Трампа и Ким Чен Ына в отеле Capella на острове Сентоза, а также обеспечение безопасности и создание международного пресс-центра, где работали более 2500 журналистов.

Это цена, которую мы хотим платить,

– отметил премьер Сингапура.

Он объяснил, что проведение такого межгосударственного саммита положительно сказывается на имидже и международном статусе государства.



Во время саммита в Сингапуре также ожидали увеличение потока туристов.



Сингапур является одной из немногих стран мира, в которой хорошо налажены отношения как с США, так и с КНДР.