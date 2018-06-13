У скільки Сінгапуру обійшлась зустріч Трампа і Кім Чен Ина: озвучена сума

12 червня вперше в історії президент США зустрівся з лідером Північної Кореї в рамках дводенного саміту між США та КНДР.

Історична зустріч відбувалась у Сінгапурі на острові Сентоза.

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Лідери США та КНДР підписали важливу угоду, яка полягає у встановленні мирних відносин, звільненні полонених та спільній роботі над денуклеаризацією Корейського півострова.

Раніше у Сінгапурі заявляли, що готові взяти на себе частину витрат, пов’язаних з організацією зустрічі Трампа з Кім Чен Ином. Тепер же підрахували, у скільки їм обійшлась така зустріч.

На проведення дводенного саміту США – КНДР Сінгапур витратив приблизно 15 мільйонів доларів. Таку цифру озвучив прем’єр-міністр країни Лі Сяньлун, інформує CNBC.

В уряді Сінгапура пояснили, що у цю суму увійшли оплата проживання Трампа та Кім Чен Ина у готелі Capella на острові Сентоза, а також забезпечення безпеки і створення міжнародного прес-центру, де працювали понад 2,5 тисяч журналістів.

Це ціна, яку ми хочемо платити,

– зазначив прем'єр Сінгапуру.

Він пояснив, що проведення такого міждержавного саміту позитивно позначається на іміджі та міжнародному статусі держави.

Під час саміту у Сінгапурі також очікували на збільшення потоку туристів.

Сінгапур є однією з небагатьох країн світу, у якої добре налагоджені відносини як з США, так і з КНДР.