Во Вьетнаме разбился военный истребитель: погибли два пилота
Во время тренировочного полета во Вьетнаме разбился военный истребитель Су-22. Во время аварии погибли два пилота.
Об этом сообщает Reuters.
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По информации местных чиновников, истребитель упал в холмистой местности в 300 км к югу от столицы страны Ханоя.
О причине катастрофы пока неизвестно.
На месте работают бригады экстренных служб и спасатели.
Источник: 24 Канал
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