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ДТП З HUMMER У КИЕВЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Во Вьетнаме разбился военный истребитель: погибли два пилота

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Во Вьетнаме разбился военный истребитель Су-22
Во Вьетнаме разбился военный истребитель Су-22 / Иллюстративное фото

Во время тренировочного полета во Вьетнаме разбился военный истребитель Су-22. Во время аварии погибли два пилота.

Об этом сообщает Reuters.

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По информации местных чиновников, истребитель упал в холмистой местности в 300 км к югу от столицы страны Ханоя.

О причине катастрофы пока неизвестно.

На месте работают бригады экстренных служб и спасатели.

Теги: Аварии и ДТП авиация Вьетнам
Источник: 24 Канал
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