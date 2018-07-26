Во Вьетнаме разбился военный истребитель: погибли два пилота

Во время тренировочного полета во Вьетнаме разбился военный истребитель Су-22. Во время аварии погибли два пилота.

Об этом сообщает Reuters. Читайте также: Ryanair отменила 600 рейсов: известна причина По информации местных чиновников, истребитель упал в холмистой местности в 300 км к югу от столицы страны Ханоя. О причине катастрофы пока неизвестно. На месте работают бригады экстренных служб и спасатели.