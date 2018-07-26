У В'єтнамі розбився військовий винищувач: загинули два пілота

Під час тренувального польоту у В'єтнамі розбився військовий винищувач Су-22. Під час аварії загинули два пілота.

Про це повідомляє Reuters. Читайте також: Ryanair скасувала 600 рейсів: відома причина За інформацією місцевих чиновників, винищувач впав у горбистій місцевості за 300 км на південь від столиці країни Ханоя. Про причину катастрофи поки невідомо. На місці працюють бригади екстрених служб і рятувальники.