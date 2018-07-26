У В'єтнамі розбився військовий винищувач: загинули два пілота
Під час тренувального польоту у В'єтнамі розбився військовий винищувач Су-22. Під час аварії загинули два пілота.
Про це повідомляє Reuters.
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За інформацією місцевих чиновників, винищувач впав у горбистій місцевості за 300 км на південь від столиці країни Ханоя.
Про причину катастрофи поки невідомо.
На місці працюють бригади екстрених служб і рятувальники.
Джерело: 24 Канал
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