Во время масштабных пожаров на Житомирщине спасли зайчонка: трогательное видео
Во время пожара сухой травы на окраине Лугин, в Житомирской области, спасателям удалось сохранить жизнь маленькому зайчонку. Сейчас он дома у одного из своих спасителей.
О малыше заботится пожарный, который помогал потушить огонь. Зайчонка пока выкармливают и уже совсем скоро передадут в руки специалистов. Об этом говорится в сообщении ГСЧС Украины в Фейсбуке.
К теме Из-за пожара в Чернобыльской зоне сотни животных остались без жилья и пищи: душещипательное видео
Зайчонку повезло. Однако сколько таких погибает в огне - страшно представить ... Надеемся, новые штрафы, которые существенно ударят по кошелькам поджигателей, защищать в будущем невинные жизни от страшной смерти в огне,
- говорится в Посте.
Зайчонка вскоре передадут в руки специалистов, которые "помогут крохе адаптироваться в нашем бурном мире".
Трогательное видео с маленьким погорельцем:
Обратите внимание! Верховная Рада 13 апреля приняла законопроект о повышении штрафов за поджог травы. Отныне минимальная сумма штрафа возрастет от 170 гривен до 3 тысяч 60 гривен.
Читайте также
-
Зеленский подписал закон о едином счете для уплаты налоговсегодня , 10:07
-
В Украину идут сильные заморозки: где и когда будет холоднее всегосегодня , 13:33
-
Главные новости 15 апреля: коронавирус у Новинского, Украина еще больше закрывает границусегодня , 08:05
-
Лечение коронавируса в Италии и Украине: мне страшно за нашу странусегодня , 12:00
-
Коронавирус в России: новый антирекордсегодня , 11:52
-
Коронавирус в Украине: в Киеве дезинфицируют дома больных коронавирусомсегодня , 12:37