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      Во время масштабных пожаров на Житомирщине спасли зайчонка: трогательное видео

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      Пожары на Житомирщине / Пресс-служба ГСЧС

      Во время пожара сухой травы на окраине Лугин, в Житомирской области, спасателям удалось сохранить жизнь маленькому зайчонку. Сейчас он дома у одного из своих спасителей.

      О малыше заботится пожарный, который помогал потушить огонь. Зайчонка пока выкармливают и уже совсем скоро передадут в руки специалистов. Об этом говорится в сообщении ГСЧС Украины в Фейсбуке.

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      Зайчонку повезло. Однако сколько таких погибает в огне - страшно представить ... Надеемся, новые штрафы, которые существенно ударят по кошелькам поджигателей, защищать в будущем невинные жизни от страшной смерти в огне,
      - говорится в Посте.

      Зайчонка вскоре передадут в руки специалистов, которые "помогут крохе адаптироваться в нашем бурном мире".

      Трогательное видео с маленьким погорельцем:

      Обратите внимание! Верховная Рада 13 апреля приняла законопроект о повышении штрафов за поджог травы. Отныне минимальная сумма штрафа возрастет от 170 гривен до 3 тысяч 60 гривен.

      Штрафи за підпал травиШтрафы за поджог травы / Инфографика 24 канала

      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: ГСЧС Пожар Новости Житомира Мир животных Новости Украины
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