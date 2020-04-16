Во время масштабных пожаров на Житомирщине спасли зайчонка: трогательное видео

Во время пожара сухой травы на окраине Лугин, в Житомирской области, спасателям удалось сохранить жизнь маленькому зайчонку. Сейчас он дома у одного из своих спасителей.

О малыше заботится пожарный, который помогал потушить огонь. Зайчонка пока выкармливают и уже совсем скоро передадут в руки специалистов. Об этом говорится в сообщении ГСЧС Украины в Фейсбуке.

К теме Из-за пожара в Чернобыльской зоне сотни животных остались без жилья и пищи: душещипательное видео

Зайчонку повезло. Однако сколько таких погибает в огне - страшно представить ... Надеемся, новые штрафы, которые существенно ударят по кошелькам поджигателей, защищать в будущем невинные жизни от страшной смерти в огне,

- говорится в Посте.

Зайчонка вскоре передадут в руки специалистов, которые "помогут крохе адаптироваться в нашем бурном мире".

Трогательное видео с маленьким погорельцем:

Обратите внимание! Верховная Рада 13 апреля приняла законопроект о повышении штрафов за поджог травы. Отныне минимальная сумма штрафа возрастет от 170 гривен до 3 тысяч 60 гривен.

Штрафы за поджог травы / Инфографика 24 канала