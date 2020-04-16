14:40
16 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ

      Під час масштабних пожеж на Житомирщині врятували зайченя: зворушливе відео

      - Читать новость на русском
      Пожежі на Житомирщині / Пресслужба ДСНС

      Під час пожежі сухої трави на околиці Лугин, що на Житомирщині, рятувальникам вдалося зберегти життя маленькому зайченяті. Зараз воно вдома в одного зі своїх рятівників.

      Про малюка дбає пожежник, який допомагав приборкати вогонь. Зайченя наразі вигодовують і вже зовсім скоро передадуть у руки фахівців. Про це йдеться у повідомленні ДСНС України у фейсбуці.

      До теми Через пожежу у Чорнобильській зоні сотні тварин залишилися без житла та їжі: щемливе відео

      Зайченяті пощастило. Однак скільки таких гине у вогні – страшно уявити... Сподіваємось, нові штрафи, які суттєво вдарять по гаманцях паліїв, захищатимуть у майбутньому невинні життя від страшної смерті у вогні,
      – мовиться у дописі.

      Зайченя невдовзі передадуть у руки спеціалістів, які "допоможуть крихітці адаптуватися у нашому буремному світі".

      Зворушливе відео з маленьким погорільцем:

      Зверніть увагу! Верховна Рада 13 квітня схвалила законопроєкт про підвищення штрафів за підпал трави. Відтепер мінімальна сума штрафу зросте від 170 гривень до 3 тисяч 60 гривень.

      Штрафи за підпал трави
      Штрафи за підпал трави / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Світ тварин ДСНС Пожежа Новини Житомира
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 14:15 Світові бренди оголосили "рекламну" війну коронавірусу
      Анатолій Яворський
      сьогодні , 14:00 Карантин в Україні: все, що потрібно знати про ефективний та здоровий час вдома
      Софія Трощук