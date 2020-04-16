Під час масштабних пожеж на Житомирщині врятували зайченя: зворушливе відео

Під час пожежі сухої трави на околиці Лугин, що на Житомирщині, рятувальникам вдалося зберегти життя маленькому зайченяті. Зараз воно вдома в одного зі своїх рятівників.

Про малюка дбає пожежник, який допомагав приборкати вогонь. Зайченя наразі вигодовують і вже зовсім скоро передадуть у руки фахівців. Про це йдеться у повідомленні ДСНС України у фейсбуці.

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Зайченяті пощастило. Однак скільки таких гине у вогні – страшно уявити... Сподіваємось, нові штрафи, які суттєво вдарять по гаманцях паліїв, захищатимуть у майбутньому невинні життя від страшної смерті у вогні,

– мовиться у дописі.

Зайченя невдовзі передадуть у руки спеціалістів, які "допоможуть крихітці адаптуватися у нашому буремному світі".

Зворушливе відео з маленьким погорільцем:

Зверніть увагу! Верховна Рада 13 квітня схвалила законопроєкт про підвищення штрафів за підпал трави. Відтепер мінімальна сума штрафу зросте від 170 гривень до 3 тисяч 60 гривень.



Штрафи за підпал трави / Інфографіка 24 каналу