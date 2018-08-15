Во время протестов в Румынии пострадал журналист Deutsche Welle

В столице Румынии Бухаресте, где сейчас не утихают протесты против власти, пострадал журналист Deutsche Welle Кристиан Штефанеску.

Официальное сообщение медиакомпании об инциденте появилось 14 августа, передает Радио Свобода.

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По словам Штефанеску, 10 августа он освещал акцию протеста на площади Победы, когда представители жандармерии в грубой форме обратились к нему сначала на словах, а затем нанесли удары дубинками.

Корреспондент имел при себе хорошо видимый журналистский бейдж и неоднократно заявлял, что является журналистом. Кристиан Штефанеску подал в прокуратуру Бухареста заявление о нанесении увечий.

Напомним, что после силового разгона антиправительственного митинга в Бухаресте за медицинской помощью, как свидетельствуют официальные источники, обратились свыше 435 человек, 45 из них госпитализированы.