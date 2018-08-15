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Під час протестів у Румунії постраждав журналіст Deutsche Welle

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Протести у Румунії
Протести у Румунії / Фото з відкритих джерел

У столиці Румунії Бухаресті, де зараз не вщухають протести проти влади, постраждав журналіст Deutsche Welle Крістіан Штефанеску.

Офіційне повідомлення медіакомпанія про інцидент з'явилася 14 серпня, передає Радіо Свобода.

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За словами Штефанеску, 10 серпня він висвітлював акцію протесту на площі Перемоги, коли представники жандармерії в грубій формі звернулися до нього спочатку на словах, а потім завдали ударів кийками.

Кореспондент мав при собі хороший видимий журналістський бейдж і неодноразово заявляв, що є журналістом. Крістіан Штефанеску подав у прокуратуру Бухареста заяву про нанесення каліцтв.

Нагадаємо, що через силовий розгін антиурядового мітингу в Бухаресті за медичною допомогою, як свідчать офіційні джерела, звернулися понад 435 людей, 45 із них госпіталізували.

Теги: Румунія протести журналісти ЗМІ
Джерело: 24 Канал
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