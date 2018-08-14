ДТП с участием сына экс-соратника Медведчука: отец мажора выступил в защиту нарушителя

Бывший руководитель Ровненского отделения пророссийской общественной организации "Украинский выбор" Михаил Бузинарский прокомментировал ДТП с участием своего сына Андрея и угрозы последнего в адрес журналистки Инны Билецкой.

Об этом сообщает "Четвертая власть".



24 канал сообщал, что в Киеве сын экс-главы ровненской ячейки ОО "Украинский выбор" и действующего главы областной организации партии "За жизнь" Андрей Бузинарский проехал на красный свет и протаранил другой автомобиль, в результате чего пострадали 2 человека. Кроме того, водитель угрожал журналистке Инне Билецкой.



Михаил Бузинарский заверил, что его сын в момент аварии не находился в состоянии алкогольного опьянения.

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Я не видел никаких документов на сегодня, подтверждающих, что он был в нетрезвом состоянии. Но я осуждаю вообще, что человек садится за руль в нетрезвом состоянии,

– сказал Михаил Бузинарский.

Также он утверждает, что в совершении ДТП виноваты оба водителя, поскольку оба поехали на желтый сигнал светофора.



"Я не эксперт, но по тому, что я видел там, – "обоюдка", потому что там "желтый" с обеих сторон горел", – сказал экс-руководитель проекта "Украинский выбор"



При этом тот факт, что его сын угрожал журналистке "UA Ровно", Михаил Бузинарский отрицает. Мужчина объясняет это тем, что его сын Андрей получил травму в результате ДТП и не понимал, что говорит.

Думаю, что просто после такой серьезной ДТП он ударился головой. В это время человек находится в стрессовом состоянии, и он не понимает, что говорит... Во-вторых, вы говорите, что он был в нетрезвом состоянии, поэтому я просто считаю, что он не осознавал, что он говорит, и кому он это говорит. Она не предъявила удостоверение. Поэтому я думаю, что здесь два фактора: он не разобрался что это журналист, а главное, что после такого ДТП человек не думает, что ему говорить",

– убеждает Михаил Бузинарский.

Как сообщили в полиции, Андрей Бузинарский нарушил правила дорожного движения, повлекшее телесные повреждения, и угрожал журналисту. Также он является подсудимым за хранение наркотиков (большая партия метамфетамина). После совершения ДТП у младшего Бузинарского обнаружили в крови 2,14 промилле алкоголя при норме 0,2 промилле.