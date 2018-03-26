Во время выступления Порошенко потерял сознание солдат почетного караула
Во время выступления Президента Украины Петра Порошенко 26 марта по случаю четвертой годовщины создания Национальной гвардии потерял сознание один из солдат почетного караула.
Отметим, что инцидент произошел на Киевщине. Так, с самого начала церемонии по обе стороны от Порошенко стояли 2 знаменосца, одетых в одинаковую форму.
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На десятой минуте выступления президента знаменосец, стоявший слева, пошатнулся и оперся спиной на ограждение. К солдату быстро подбежали несколько человек и помешали ему упасть. Знаменосца вывели со сцены, а вместо него возле флага стали другие нацгвардейцы.
Источник: 24 Канал
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