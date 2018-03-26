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Во время выступления Порошенко потерял сознание солдат почетного караула

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Во время выступления Порошенко потерял сознание солдат почетного караула
Во время выступления Порошенко потерял сознание солдат почетного караула / President.gov.ua

Во время выступления Президента Украины Петра Порошенко 26 марта по случаю четвертой годовщины создания Национальной гвардии потерял сознание один из солдат почетного караула.

Отметим, что инцидент произошел на Киевщине. Так, с самого начала церемонии по обе стороны от Порошенко стояли 2 знаменосца, одетых в одинаковую форму.

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На десятой минуте выступления президента знаменосец, стоявший слева, пошатнулся и оперся спиной на ограждение. К солдату быстро подбежали несколько человек и помешали ему упасть. Знаменосца вывели со сцены, а вместо него возле флага стали другие нацгвардейцы.

Теги: Новости Украины Петр Порошенко Нацгвардія
Источник: 24 Канал
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