15:46
26 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
2°C
5°C -6°C
  • вівторок
    6°C -7°C
  • середа
    1°C -3°C
  • четвер
    2°C -4°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВО ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Православний комікс. Царство імені Путіна
Вєсті Кремля
22:10, 24 березня
Вєсті. UA. Жир. Дежавю Савченко. Сюрприз Тимошенко з того світу
Вєсті.UA
18:32, 24 березня
Як російські інвестори крадуть
ЦРУ
23:20, 22 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Магія вінілових платівок
Згадати все
00:32, 23 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВО ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Під час виступу Порошенка знепритомнів солдат почесної варти

5165 Читать новость на русском
Під час виступу Порошенка знепритомнів солдат почесної варти
Під час виступу Порошенка знепритомнів солдат почесної варти / President.gov.ua

Під час виступу Президента України Петра Порошенка 26 березня з нагоди відзначення четвертої річниці створення Національної гвардії знепритомнів один із солдатів почесної варти.

Зазначимо, що інцидент трапився на Київщині. Так, зі самого початку церемонії по обидві сторони від Порошенка стояли 2 прапороносця, одягнених в однакову форму.

Читайте також: Із солдатом почесної варти трапився курйоз під час привітання Порошенка з Ван дер Белленом

На десятій хвилині виступу президента прапороносець, що стояв ліворуч, похитнувся і оперся спиною на паркан. До солдата швидко підбігли кілька людей і завадили йому впасти. Прапороносця вивели зі сцени, а замість нього біля прапора стали інші нацгвардійці.

Теги: Новини України Петро Порошенко Нацгвардія
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Що робити під час пожежі: правила, які врятують життя
сьогодні, 15:45 Що робити під час пожежі: правила, які врятують життя
8
Россия – страна рабов: это доказывают детские души, взлетающие из Кемерова на небо
сьогодні, 15:02 Россия – страна рабов: это доказывают детские души, взлетающие из Кемерова на небо
Альфред Кох 1076
Нацгвардія у цифрах: все що потрібно знати, аби розуміти як працюють гвардійці
сьогодні, 13:05 Нацгвардія у цифрах: все що потрібно знати, аби розуміти як працюють гвардійці
Євгенія Мазур 1092
Як Україна може здобути перемогу над
сьогодні, 13:00 Як Україна може здобути перемогу над "русскім міром"
Єгор Соболєв 902
Сонячна електростанція для дому: скільки заробляє і коли окупиться
сьогодні, 12:01 Сонячна електростанція для дому: скільки заробляє і коли окупиться
Все про екологію 2886
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук