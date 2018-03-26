Під час виступу Порошенка знепритомнів солдат почесної варти
Під час виступу Президента України Петра Порошенка 26 березня з нагоди відзначення четвертої річниці створення Національної гвардії знепритомнів один із солдатів почесної варти.
Зазначимо, що інцидент трапився на Київщині. Так, зі самого початку церемонії по обидві сторони від Порошенка стояли 2 прапороносця, одягнених в однакову форму.
Читайте також: Із солдатом почесної варти трапився курйоз під час привітання Порошенка з Ван дер Белленом
На десятій хвилині виступу президента прапороносець, що стояв ліворуч, похитнувся і оперся спиною на паркан. До солдата швидко підбігли кілька людей і завадили йому впасти. Прапороносця вивели зі сцени, а замість нього біля прапора стали інші нацгвардійці.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
Навколо Росії назріває міжнародний скандал: Чехія висилає "розвідників" РФ під прикриттямсьогодні , 15:16
-
Сигнал опонентам Порошенка у військових колах, – французьке видання про арешт Савченкосьогодні , 13:56
-
Нацгвардія у цифрах: все що потрібно знати, аби розуміти як працюють гвардійцісьогодні , 13:05
Коментарі