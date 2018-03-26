Під час виступу Порошенка знепритомнів солдат почесної варти

Під час виступу Президента України Петра Порошенка 26 березня з нагоди відзначення четвертої річниці створення Національної гвардії знепритомнів один із солдатів почесної варти.

Зазначимо, що інцидент трапився на Київщині. Так, зі самого початку церемонії по обидві сторони від Порошенка стояли 2 прапороносця, одягнених в однакову форму.

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На десятій хвилині виступу президента прапороносець, що стояв ліворуч, похитнувся і оперся спиною на паркан. До солдата швидко підбігли кілька людей і завадили йому впасти. Прапороносця вивели зі сцени, а замість нього біля прапора стали інші нацгвардійці.