Во время задержания Цемаха погиб легендарный киборг, – Бутусов

В июне 2019 года СБУ совместно с бойцами ВСУ провела серьезную спецоперацию и задержала боевика Владимира Цемаха, который является фигурантом в деле сбития рейса MH17 над Донбассом. К сожалению, она не обошлась без потерь со стороны Украины – погиб военный Александр Колодяжный.

Спецоперация задержания Цемаха готовилась очень долго и она имеет огромное значение для Украины, сказал журналист, главный редактор сайта "Цензор.нет" Юрий Бутусов в эфире "Свободы слова Савика Шустера".

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К сожалению, спецоперация была проведена с большими жертвами. Во время того, как Цемаха доставали (с неподконтрольной Украине территории, – 24 канал), во время перехода линии фронта погиб Александр Колодяжный – народный герой Украины, боец 74-го отдельного разведывательного батальона,

– рассказал Бутусов.

Александр Колодяжный, позывной "Кол" – защитник Донецкого аэропорта. Он, рискуя жизнью, поднял флаг Украины над старым терминалом ДАПа. 27 июня вблизи Марьинки на Донетчине наткнулся на мину, а 11 июля умер в больнице. Награжден орденом "За мужество" III степени и званием "Народный герой Украины".



Вероятнее всего, именно подразделение разведки, в котором служил Александр, прикрывало работу сотрудников СБУ во время спецоперации захват Цемаха.

По его словам, ценность боевика Цемаха для Украины еще и в том, что он является участником боя, в котором в 2014 году были убиты четверо военных ВСУ. Их смерть до сих пор остается нерасследованной.

"На одном из видео Цемах говорит не только то, что знает, кто сбил "Боинг-777", но и рассказывает, что является участником боя, во время которого 6 августа 2014 года были убиты пленные украинские военные. Это – Иван Ломачук, Сергей Пивоварчук, Владимир Степанюк и Юрий Чечет. Обстоятельства их убийства не расследованы, а Цемах владеет всей информацией", – добавил журналист.

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Кроме того, Бутусов пояснил, что Цемах и его показания о сбитии "Боинга" над Донбассом очень важны. Весь механизм антироссийских санкций связан именно с делом МН17, когда погибли 298 человек.

Поэтому, требование Путина вернуть боевика и вероятный его обмен на пленных украинцев как раз подтверждает его ценность как участника операции сбития самолета, как военного преступника.

Тем не менее, Путину нужен не сам Цемах. Его показания не имеют ключевого решающего значения для дела МН17. Путину нужно разрушить позицию Украины в деле "Боинга", показать, что Украина может идти на уступки в этом деле. А еще – навязать свою политическую инициативу, поскольку Россия собирается проводить политическую кампанию по дискредитации расследования относительно "Боинга",

– подытожил Бутусов.

Кто такой Владимир Цемах и почему он важен для РФ?

Приспешник пророссийских оккупантов на Донбассе. Он, вероятнее всего, является свидетелем, а может и участником сбития пассажирского самолета Boeing рейса MH17 в июле 2014 года. Сам Цемах в интервью российским пропагандистам рассказывал о сбитии авиасудна и объяснял, что боевики, мол, целились в украинские самолеты.

Комментируя произошедшее, он объяснял, как вытаскивал "какого-то пацана" и прятал "что-то". Что именно прятал Цемах – на видео заглушили. Однако эксперты, читая по губам, выразили уверенность, что тот говорил именно о ЗРК "Бук".

Украинским силовикам удалось захватить Цемаха 27 июня. СБУ провела спецоперацию на территории так называемой "ДНР" и задержала его в Снежном. Тогда суд арестовал пособника оккупантов на 2 месяца, а 3 сентября вновь продлил срок ареста.

Тогда появилась информация, что именно он является особенно ценным для России и его могут обменять на кого-то из пленных в России украинцев. Кроме того, якобы именно освобождение Цемаха подтолкнуло Путина к переговорам с украинскими властями об обмене.

Однако, 5 сентября Киевский апелляционный суд таки отпустил фигуранта в деле MH17 Владимира Цемаха под личное обязательство. После этого в Киеве люди вышли на Майдан Независимости с протестами.

Что известно о катастрофе рейса MH17 в небе над Донбассом?17 июля 2014 года в небе над Донбассом вблизи Тореза сбили пассажирский самолет "Боинг-777". Он направлялся из Амстердама в Куала-Лумпур. В авиакатастрофе погибли все пассажиры авиасудна и его экипаж – 298 человек.



Австралия, Нидерланды и США считают, что за трагедию несет ответственность Россия. Совместная следственная группа под руководством Нидерландов установила, что для сбития MH17 использовали ракету BUK TELAR. И что она принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде армии Российской Федерации, расположенной в Курске. В РФ все обвинения отрицают.



Катастрофа MH17 в цифрах: инфографика 24 канала