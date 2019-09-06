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      Під час затримання Цемаха загинув легендарний кіборг, – Бутусов

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      Під час спецоперації затримання Цемаха загинув боєць Колодяжний
      Під час спецоперації затримання Цемаха загинув боєць Колодяжний / Колаж 24 Каналу

      У червні 2019 року СБУ разом з бійцями ЗСУ провела серйозну спецоперацію і затримала бойовика Володимира Цемаха, який є фігурантом у справі збиття рейсу MH17 над Донбасом. На жаль, вона не обійшлася без втрат зі сторони України – загинув військовий Олександр Колодяжний.

      Спецоперація затримання Цемаха готувалася дуже довго і вона має величезне значення для України, сказав журналіст, головний редактор сайту "Цензор.нет" Юрій Бутусов в ефірі "Свободи слова з Савіка Шустера".

      Важливо: Володимир Цемах: що відомо про нього та скандал за його участю

      На жаль, спецоперація була проведена з великими жертвами. Під час того, як Цемаха діставали (з непідконтрольної Україні території, – 24 канал), під час переходу лінії фронту загинув Олександр Колодяжний – народний герой України Олександр Колодяжний, боєць 74-ого окремого розвідувального батальйону,
      – розповів Бутусов.

      Олександр Колодяжний, позивнний "Кол" – захисник Донецького аеропорту. Він, ризикуючи життям, підняв прапор України над старим терміналом ДАПа. 27 червня поблизу Мар'їнки на Донеччині натрапив на міну, а 11 липня помер у лікарні. Нагороджений орденом "За мужність" III ступеня і званням "Народний герой України".

      Найімовірніше, саме підрозділ розвідки в якому служив Олександр, прикривав роботу співробітників СБУ під час спецоперації захоплення Цемаха.

      За його словами, цінність бойовика Цемаха для України ще й в тому, що він є учасником бою, в якому у 2014 році були вбиті четверо військових ЗСУ. Їх смерть досі залишається нерозслідуваною. 

      "На одному з відео Цемах говорить не тільки те, що знає, хто збив "Боїнг-777", а й розказує, що є учасником бою під час якого 6 серпня 2014 року були вбиті полонені українські військові. Це – Іван Ломачук, Сергій Півоварчук, Володимир Степанюк та Юрій Чечет. Обставини їх вбиства не розслідувані, а Цемах володіє всією інформацією", – додав журналіст.

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      Окрім того, Бутусов пояснив, що Цемах і його свідчення щодо збиття "Боїнга" над Донбасом дуже важливі. Весь механізм антиросійських санкцій пов'язаний саме зі справою МН17, коли загинули 298 осіб.

      Тому, вимога Путіна повернути бойовика і ймовірний його обмін на полонених українців якраз підтверджує його цінність як учасника операції збиття літака, як військового злочинця.

      Проте, Путіну потрібен не сам Цемах. Його свідчення не мають ключового вирішального значення для справи МН17. Путіну потрібно зруйнувати позицію України у справі "Боїнга", показати, що Україна може йти на поступки у цій справі. А ще – нав'язати свою політичну ініціативу, оскільки Росія збирається проводити політичну кампанію по дискредитації розслідування щодо "Боїнга,
      – підсумував Бутусов.

      Хто такий Володимир Цемах і чому він важливий для РФ?

      Поплічник проросійських окупантів на Донбасі. Він, найімовірніше, є свідком, а може й учасником збиття пасажирського літака Boeing рейсу MH17 у липні 2014 року. Сам Цемах в інтерв'ю російським пропагандистам розповідав про збиття авіасудна і пояснював, що бойовики, мовляв, цілилися в українські літаки.

      Коментуючи подію, він пояснював, як витягував "якогось пацана" та ховав "щось". Що саме ховав Цемах – на відео заглушили. Однак експерти, читаючи по губах, висловили впевненість, що той говорив саме про ЗРК "Бук".

      Українським силовикам вдалося захопити Цемаха 27 червня. СБУ провела спецоперацію на території так званої "ДНР" і затримала його у Сніжному. Тоді суд арештував поплічника окупантів на 2 місяці, а 3 вересня знову продовжив термін арешту.

      Тоді з'явилась інформація, що саме він є особливо цінним для Росії і його можуть обміняти на когось з полонених у Росії українців. Окрім того, начебто саме звільнення Цемаха підштовхнуло Путіна до переговорів з українською владою про обмін.

      Проте, 5 вересня Київський апеляційний суд таки звільнив Володимира Цемаха Суд відпустив фігуранта у справі MH17 Володимира Цемаха під особисте зобов’язання. Після цього у Києві люди вийшли на Майдан Незалежності з протестами.

      Що відомо про катастрофу рейсу MH17 в небі над Донбасом?17 липня 2014 року у небі над Донбасом поблизу Тореза збили пасажирський літак "Боїнг-777". Він прямував з Амстердама до Куала-Лумпура. В авіакатастрофі загинули усі пасажири авіасудна і його екіпаж – 298 людей.

      Австралія, Нідерланди та США вважають, що за трагедію несе відповідальність Росія. Спільна слідча група під керівництвом Нідерландів встановила, що для збиття MH17 використали ракету BUK TELAR. І що вона належить 53-й зенітно-ракетній бригаді армії Російської Федерації, що розташована в Курську. У РФ усі звинувачення заперечують.

      катастрофа мн17 загиблі
      Катастрофа MH17 у цифрах: інфографіка 24 каналу

      blog_ava
      Україна може зробити сильний хід, – експерт про обмін полоненими
      6 вересня
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      Теги: Новини України Збройні сили України Україна – Росія Війна на Донбасі Обмін полоненими СБУ MH17 Володимир Путін Новини Росії Жертви Володимир Цемах
      Джерело: 24 Канал
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