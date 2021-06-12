Крымское ноу-хау и "минус" в кармане: людям приходится покупать воду в автоматах и магазинах

В Крыму до сих пор большой проблемой является качество воды. Ее цвет уже меньше пугает людей, однако запах хлорки до сих пор такой, что пить ее неприятно. Именно поэтому в магазинах вырос спрос на чистую негазированную воду.

В Симферополе количество автоматов с чистой водой увеличилось в несколько раз. Их устанавливают чаще всего прямо возле многоэтажек.

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Купить воду можно и в магазинах, однако людей не устраивает ни один из этих вариантов, ведь это очередной "минус" в кармане. Несмотря ни на что, другого выхода пока не видят.

Войска России на границах Украины

В конце апреля Минобороны России заявляло, что отводит свои войска с границ Украины. Однако Владимир Зеленский на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что отвели лишь 3,5 тысячи военных. О том, что опасность еще не миновала, предупредил и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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