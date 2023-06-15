Без Украины не напиться: как Кремль поставил крест на возможности поставки воды в Крым

Планируя аннексию Крыма и нападение на Украину в 2014 году, российские оккупанты считали, что им удастся, если не оккупировать всю территорию нашего государства, то, по крайней мере, заграбастать себе половину. Поэтому никто в Кремле даже не думал, что захваченный полуостров сможет столкнуться с обезвоживанием.

Поскольку россияне не смогли полноценно воплотить свои планы в жизнь, после перекрытия Северокрымского канала полуостров погрузился в засуху и крайне быстро оказался на грани гуманитарной катастрофы. Частично решить свою проблему оккупанты смогли только после захвата Херсонской области. Однако перед началом контрнаступления ВСУ в Кремле типично для себя решили перечеркнуть все свои достижения и поставить крест на возможности восстановления полуострова после тотальной нехватки воды. Чем обернется для Крыма подрыв дамбы Каховской ГЭС, читайте в материале 24 Канала.

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Неусвоенные уроки истории

Тот факт, что российские оккупанты никак не могли себе позволить содержать оккупированный Крым, никогда не подвергался сомнению. Впрочем, бункерный диктатор, как показывает практика, не просто не разбирается в истории, но и демонстрирует неспособность к любому адекватному анализу событий.

Именно из-за невосприятия Украины как суверенного государства, желания воссоздать СССР 2.0 и откровенных имперско-бандитских замашек Путин смог окунуться в искаженную вселенную альтернативной реальности Ковальчуков и Дугиных. Благодаря этому кровавый фюрер совсем забыл о том, почему и как полуостров был передан в состав Украинской ССР. А еще тогда, в 1954 году, президиум Верховной Рады "совка" просто признал тот факт, что Российская Советская Республика не способна обеспечить устойчивое развитие Крыма. Однако кремлевский Гитлер подобные вещи всегда считал историческими ошибками, которые ему удалось исправить.

Так что когда в Москве готовились к агрессии против Украины, никто из оккупантов вообще не считался с тем фактом, что полуостров банально не способен к выживанию отдельно от нашего государства. Военно-политическое руководство России решило, что способно сделать то, чего в свое время не удалось Сталину – заместить жителей Крыма пришельцами из глубинки и наладить хозяйство на полуострове. С первым пунктом рашисты, конечно, справились. А ведь полуостров после оккупации начал безвозвратно загибаться.

Захватывая Крым, россияне полностью переоценили свои возможности и даже не просчитывали варианты действий на случай, если им не удастся заставить Украину не перекрывать подачу воды в Северокрымский канал. Также они не думали, что без сухопутного коридора обеспечивать полуостров всем необходимым для его жизнедеятельности будет крайне трудно. Этой проблемы, кстати, не решило даже строительство моста через Керченский пролив.

Фактически же из-за неусвоенных уроков истории Путин и все шовинистическое российское общество обрекло крымчан на страдания и упадок. Ведь за обещаниями роскошной жизни под российским флагом пришли разве что застой, экологические катастрофы и тотальная милитаризация.

Оккупанты превратили Крым в огромную военную базу, на которой царят гауляйтеры, коллаборанты и захватчики, однако сам регион при этом лишили какого-либо будущего. Не сумев (да и не пытаясь) обеспечить полуостров водой, решисты на протяжении 8 лет распространяли среди людей боевую пропаганду об улучшении, но жизнь там становилась только хуже. Несмотря на огромные дотации, полуостров не стал большой здравницей и не служил приманкой для туристов. Сельское хозяйство после появления россиян только приходило в упадок. В том числе и из-за ужасной проблемы с нехваткой воды.

Так, еслиблагодаря Северокрымскому каналу в АРК не было никаких проблем с водоснабжением, а местные фермеры обрабатывали ажорошаемых угодий.Эта цифра постоянно уменьшалась, а плодородные земли вымывались и становились непригодными к использованию.

Оккупанты ограничивали поставки воды в дома людей, бурили новые скважины, извлекали запасы из так называемых зеркал, чуть ли не прибегали к шаманским обрядам ради дождей, однако становилось только хуже. Все водохранилища пересыхали, почва засоливалась, а урожаи становились все меньше.

Понятно, что на страдания гражданских Путину было глубоко плевать, однако в определенный момент проблема начала касаться даже военных. Ведь остатков воды стало критично не хватать для полноценной жизнедеятельности российских оккупационных баз. Поэтому неудивительно, что Путин годами пытался шантажировать Киев и выбить поблажки в отношении обеспечения Крыма водой. Параллельно с этим диктатор пытался привязать к этому моменту признание Украиной полуострова как части России, но, к счастью, требования захватчика не были выполнены.

Поэтому когда Путин решил в очередной раз попытаться оккупировать Неньку, вопрос возобновления воды в Крым он вписывал как одну из целей так называемой "СВО".

Выстрел в ногу

К сожалению, к полномасштабному вторжению и атаке Украины с Юга россияне подготовились более тщательно, чем в 2014 году. Так или иначе, захватчики имели четкий план подавления сопротивления силовым путем, владели данными о качестве и количестве Сил обороны на этом направлении, а также опирались на мощную агентурную сеть, проникшую в том числе и в силовые, и во властные структуры.

Так что продвижение окупантов в Херсонской области в феврале – марте 2022 года было на самом деле быстрым, а перемычку Южнокрымского канала россияне взорвали чуть ли не по ходу своего движения.

Восстановление подачи воды на полуостров захватчики подавали как невероятную победу. Мол, вот теперь действительно хоть камни с неба, отныне виноградники расцветут, экология улучшится, Ленин воскреснет, а все любители СССР вернут себе молодость. Но ведь реальность оказалась несколько иной. Как бы Аксенов ни отчитывался о полном восстановлении сельского хозяйства в результате получения Россией "новых территорий", почти за весь 2022 год оккупанты смогли украсть всего 113 миллионов кубометров воды из Днепра. Этого хватило только на полив 11,5 тысяч гектаров земли, что просто ничтожно мало с учетом реальных потребностей.

В 2023 году ситуация немного улучшилась, ведь захватчики начали орошать 40 тысяч га земли. Более того, они смогли возобновить выращивание сои и риса – культур, требующих большого количества воды. Это свидетельствует о том, что в планах Путина и местных гауляйтеров вообще не было даже намека на то, что когда-нибудь поставки целительной влаги смогут снова стать проблемой. После оккупации части Херсонщины никто из рашистов и близко не задумывался о том, что Москва может не удержать Крым.

Но уже через 8 месяцев с момента захвата Каховской ГЭС россияне решили ее заминировать.

При этом они точно понимали последствия теракта в случае его совершения, поскольку и анонсировали "подрыв со стороны Украины", и в своих пропагандистских СМИ просчитывали варианты затопления территорий. Тем, кто отдавал приказ на уничтожение дамбы, было совершенно очевидно, что такое военное преступление не только разрушит экологию Херсона и Запорожья, но и очень больно ударит по самому Крыму.

Однако неспособность признать свое поражение вместе с желанием оставить после себя выжженную землю победили здравый смысл и привели к тому, что рашисты буквально выстрелили себе в ногу.

Конечно, если они планируют в ближайшее время покинуть полуостров и не рассчитывают, что Автономная Республика будет жить под российским сапогом еще хотя бы год-два, мотив лишения Крыма возможности получать воду вполне очевиден. Однако рашисты действительно готовятся к обороне полуострова, а также к защите временно оккупированной земли, когда она фактически станет островом. Так что уничтожение плотины Каховской ГЭС, которое непременно повлечет за собой полное обмеление как Северокрымского канала, так и местных водохранилищ, было ошибкой Путина. Ведь при всех ситуативных достижениях в виде нанесения огромного ущерба Украине оккупанты не достигли практически ничего. Еще создали себе кучу потенциальных дополнительных проблем типа ускорения поставок Киеву оружия, усиления санкций и увеличения репараций.

При России не напиться

Наиболее странным и бестолковым является тот факт, что в случае ухода оккупационных войск в сторону полуострова, россияне вполне могли бы не давать Киеву отстроить подорванную перемычку от Каховского водохранилища до Северокрымского канала. То есть, никаких проблем с поставкой воды в Крыму не было бы очень долго. Однако Путин решил поиграть в реконструкторов и почувствовать себя Гитлером, разрушив дамбу на Днепре. А параллельно с этим он еще и воспроизвел для Крыма ситуацию, как в ДНР. Мол, если на Донбассе российская армия уничтожила инфраструктуру, которая снабжала водой Донецк, то и крымчанам нечего плескаться. "Русский мир" – это место для страданий.

Решисты сделали так, чтобы даже после деоккупации всех территорий для возобновления работы канала прошли годы.

При этом для самого Крыма последствия такого поступка могут быть отсрочены, ведь на самом деле наступление глобальной проблемы на полуострове никто еще не почувствовал. Да, в Симферополе ограничили подачу воды, но придерживаться постоянного графика коммунальщики смогут еще достаточно долго, поскольку местные водохранилища успели наполниться.

Конечно, режим экономии может поставить крест на выращивании риса и уничтожить надежды на восстановление сельского хозяйства, но по этому поводу оккупанты вовсе не будут беспокоиться.

Что же касается нормального восстановления водоснабжения в Крым, то оно просто в очередной раз стало невозможным до полной деокупции Юга Украины.

Согласно оценкам руководителя Укргидроэренго Игоря Сироты, даже при условии, что рашисты покинут полуостров, без строительства временных перемычек и полноценной плотины с последующим наполнением Каховского водохранилища, Северокрымский канал не будет функционировать. Эксперт утверждает, что Москва оставила полуостров без воды по меньшей мере на год, однако никто не знает, когда украинские специалисты смогут приступить к восстановлению разрушенной россиянами инфраструктуры. Потому, скорее всего, крымчанам придется сидеть без воды очень долго. А ощущать последствия российской оккупации жители полуострова вообще будут десятилетиями.