09:40
13 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АНДРЕЙ ЕРМАК КОРОНАВИРУС 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Коронавирус – полезен для россиян. Космически-спутниковое дно РФ
      Вєсті Кремля
      21:28, 12 февраля
      Вести.UA: Пополнение украинской политической диаспоры в РФ. Кусок монобольшинства хотят откусить
      Вєсті.UA
      20:33, 12 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      АНДРЕЙ ЕРМАК КОРОНАВИРУС 2020

      Вода в Крым: чего на самом деле хочет Кремль?

      370
      Почему настоящая цель Кремля не вода / sobytiya.net

      Запуск Северо-Крымского канала станет первым шагом к признанию суверенитета России над Украиной.

      Дело, конечно же, не только в самом согласии вновь запустить Северо-Крымский канал. И не в самой готовности обменять экономические уступки для одной оккупированной территории на уступки по возвращению другой.

      Обратите внимание: У Путина ответили на заявление Арахамии о воде для Крыма в обмен на вывод войск

      Думаю, это как раз обычные плоды политической неопытности и безответственности – так представители новой власти как раз и не претендовали ни на то, ни на другое.

      Дело в готовности помочь президенту России Владимиру Путину "победить" саму географию.

      Уже в момент оккупации Крыма приходилось писать, что полуостров – на то и полуостров, а не остров, что он неразрывно связан с материком. Напоминать, что развитие Крыма как территории началось именно тогда, когда он вышел за границы приморских городов-поселений еще античных колоний, зависевших в первую очередь от моря. Рассказывать, что и Крымское ханство могло как полноценное государство существовать именно потому, что располагалось не только на полуострове, но и материке. Объяснять, что и сама оккупация Крыма Российской империей стала возможна именно после того, как последняя установила стабильный контроль над материком после присоединения украинских земель. Доказывать, что и в Российской империи, и в Советском Союзе эта связь никогда не прерывалась. И стала одной из важных причин передачи Крыма от РСФСР Украинской ССР.

      Потому что пребывание Крыма в составе РСФСР было исключительно политической формальностью, напоминавшей об оккупации полуострова екатерининскими войсками – географически, экономически он всегда был связан с Украиной. И Северо-Крымский канал это только подчеркнул. Его "живая вода", создавшая современное сельское хозяйство Крыма, еще раз продемонстрировала то, что и так понятно любому человеку, который смотрит на карту – связь полуострова и материка.

      Путин, похоже, вздумал эту связь опровергнуть, превратить Крым в остров. С момента оккупации полуострова Россия только этим и занимается, потратила на безумную идею своего правителя миллиарды – один только "Крымский мост" чего стоит!

      Но Крым, как видим, все равно в остров не превращается. Для нормального развития полуострову нужен материк. Для нормального развития полуострову нужно возвращение в Украину. Но с российской точки зрения, похоже, это выглядит совсем иначе: для нормального развития Крыма нужно возвращение Украины. То есть присоединение украинских земель к России.

      И, поскольку осуществить это не удается – по крайней мере, пока – в Москве пытаются добиться хотя бы запуска канала. Но в Украине, думаю, должны понимать, что такой запуск станет даже не первым шагом к признанию суверенитета России над Крымом.

      Такой запуск станет первым шагом к признанию суверенитета России над Украиной. Это, уверен, и есть настоящая цель Кремля.

      Интересно: Это ловушка, – Умеров ответил Арахамии на желание подать воду в Крым

      Гороскоп на 13 февраля для всех знаков зодиака
      сегодня
      1456
      Автор: Виталий Портников
      Теги: Новости политики Новости Украины Новости Крыма Аннексия Крыма Вода в Крыму Публикации Владимир Путин
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 08:40 Вода в Крым: чего на самом деле хочет Кремль?
      Віталій Портников 364
      сегодня , 00:30 Обещания Ермака: чего ждать от нового руководителя ОП
      Антон Голобородько 193
      11 февраля , 14:00 Коронавирус в Китае: как эпидемия влияет на экономику и бизнес
      Тетяна Панасюк 875
      10 февраля , 14:00 Батуми – новый Дубай: ТОП-5 причин купить недвижимость в Грузии
      395
      12 февраля , 22:00 Необъявленная война двух Андреев, или Почему возник конфликт между Богданом и Ермаком
      Юрій Бутусов 784
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук