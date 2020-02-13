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      Вода в Крим: чого насправді хоче Кремль?

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      Чому справжня ціль Кремля не вода / sobytiya.net

      Запуск Північно-Кримського каналу стане першим кроком до визнання суверенітету Росії над Україною.

      Дело, конечно же, не только в самом согласии вновь запустить Северо-Крымский канал. И не в самой готовности обменять экономические уступки для одной оккупированной территории на уступки по возвращению другой.

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      Думаю, это как раз обычные плоды политической неопытности и безответственности – так представители новой власти как раз и не претендовали ни на то, ни на другое.

      Дело в готовности помочь президенту России Владимиру Путину "победить" саму географию.

      Уже в момент оккупации Крыма приходилось писать, что полуостров – на то и полуостров, а не остров, что он неразрывно связан с материком. Напоминать, что развитие Крыма как территории началось именно тогда, когда он вышел за границы приморских городов-поселений еще античных колоний, зависевших в первую очередь от моря. Рассказывать, что и Крымское ханство могло как полноценное государство существовать именно потому, что располагалось не только на полуострове, но и материке. Объяснять, что и сама оккупация Крыма Российской империей стала возможна именно после того, как последняя установила стабильный контроль над материком после присоединения украинских земель. Доказывать, что и в Российской империи, и в Советском Союзе эта связь никогда не прерывалась. И стала одной из важных причин передачи Крыма от РСФСР Украинской ССР.

      Потому что пребывание Крыма в составе РСФСР было исключительно политической формальностью, напоминавшей об оккупации полуострова екатерининскими войсками – географически, экономически он всегда был связан с Украиной. И Северо-Крымский канал это только подчеркнул. Его "живая вода", создавшая современное сельское хозяйство Крыма, еще раз продемонстрировала то, что и так понятно любому человеку, который смотрит на карту – связь полуострова и материка.

      Путин, похоже, вздумал эту связь опровергнуть, превратить Крым в остров. С момента оккупации полуострова Россия только этим и занимается, потратила на безумную идею своего правителя миллиарды – один только "Крымский мост" чего стоит!

      Но Крым, как видим, все равно в остров не превращается. Для нормального развития полуострову нужен материк. Для нормального развития полуострову нужно возвращение в Украину. Но с российской точки зрения, похоже, это выглядит совсем иначе: для нормального развития Крыма нужно возвращение Украины. То есть присоединение украинских земель к России.

      И, поскольку осуществить это не удается – по крайней мере, пока – в Москве пытаются добиться хотя бы запуска канала. Но в Украине, думаю, должны понимать, что такой запуск станет даже не первым шагом к признанию суверенитета России над Крымом.

      Такой запуск станет первым шагом к признанию суверенитета России над Украиной. Это, уверен, и есть настоящая цель Кремля.

      Источник: Крым.Реалии

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      Автор: Віталій Портников
      Теги: Новини України Новини Криму Анексія Криму Новини політики Вода в Криму Публікації Володимир Путін
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