Это ловушка, – Умеров ответил Арахамии на желание подать воду в Крым

Если Украина начнет поставлять воду в аннексированный Крым, то это будет означать признание юрисдикции России над полуостровом. Кроме того, за все проблемы на оккупированных территориях ответственность несет страна-агрессор. Поэтому Украина сейчас должна не помогать РФ, а сделать Крым дорогой ношей для нее.

Такое мнение высказал заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров, комментируя заявление председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии. Накануне нардеп сказал, что согласился бы подать воду на оккупированный полуостров в обмен на вывод российских войск с Донбасса.

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Умеров на эти слова отреагировал резко и пояснил, что предполагаемый договор по подаче воды на полуостров будет заключен с РФ.

"Как будет записано в договоре о поставках воды в Крым? Украина поставляет воду в 83-й регион РФ, Республику Крым? Это прямое признание юрисдикции России в Крыму. По международным правилам за все проблемы на оккупированной территории несет ответственность оккупант.

Наша задача сделать Крым неподъемной, дорогой ношей для России", – отметил Умеров.

По его словам, предложение дать воду оккупантам в обмен на Донбасс будет свидетельствовать о поражении Украины против России. Кроме того, поставляя воду на полуостров, Киев будет помогать не крымчанам, а российской армии.

Для населения воды в Крыму достаточно. Не хватает – когда считают вместе с огромной армией России. Крым ужасно милитаризованный. Поддерживая Россию, вы, которые называете себя "слуги народа", подставляете свой народ. Прекратите игру с огнем. Россия – агрессор,

– отметил заместитель председателя Меджлиса.

Также Умеров добавил, что Украине следует искать не компромиссы в отношении России и Крыма, а мировую поддержку в виде усиления санкций против агрессора.

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