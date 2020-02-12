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      Это ловушка, – Умеров ответил Арахамии на желание подать воду в Крым

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      Умеров прокомментировал желание Арахамии подать воду в Крым / file.liga.net

      Если Украина начнет поставлять воду в аннексированный Крым, то это будет означать признание юрисдикции России над полуостровом. Кроме того, за все проблемы на оккупированных территориях ответственность несет страна-агрессор. Поэтому Украина сейчас должна не помогать РФ, а сделать Крым дорогой ношей для нее.

      Такое мнение высказал заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров, комментируя заявление председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии. Накануне нардеп сказал, что согласился бы подать воду на оккупированный полуостров в обмен на вывод российских войск с Донбасса.

      Интересно: У Путина ответили на заявление Арахамии о воде для Крыма в обмен на вывод войск

      Умеров на эти слова отреагировал резко и пояснил, что предполагаемый договор по подаче воды на полуостров будет заключен с РФ.

      "Как будет записано в договоре о поставках воды в Крым? Украина поставляет воду в 83-й регион РФ, Республику Крым? Это прямое признание юрисдикции России в Крыму. По международным правилам за все проблемы на оккупированной территории несет ответственность оккупант.
      Наша задача сделать Крым неподъемной, дорогой ношей для России", – отметил Умеров.

      По его словам, предложение дать воду оккупантам в обмен на Донбасс будет свидетельствовать о поражении Украины против России. Кроме того, поставляя воду на полуостров, Киев будет помогать не крымчанам, а российской армии.

      Для населения воды в Крыму достаточно. Не хватает – когда считают вместе с огромной армией России. Крым ужасно милитаризованный. Поддерживая Россию, вы, которые называете себя "слуги народа", подставляете свой народ. Прекратите игру с огнем. Россия – агрессор,
      – отметил заместитель председателя Меджлиса.

      Также Умеров добавил, что Украине следует искать не компромиссы в отношении России и Крыма, а мировую поддержку в виде усиления санкций против агрессора.

       

      Что известно о проблемах с водой в Крыму

      • Украина до 2014 года обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через 400-километровый Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии полуострова Россией поставки прекратили.
      • Сложная ситуация с нехваткой воды началась на полуострове летом 2018 года. Тогда Крым накрыла сильная засуха и пересохла одна из крупнейших рек полуострова – Биюк-Карасу. Уже в 2019 году в селе Кизиловое вблизи Севастополя полностью высохло озеро.
      • Из-за недостатка пресной воды за годы оккупации почвы на полуострове стали засоленные и неплодородные.
      • В январе 2020 года представители оккупантов в Крыму заявили, что положение с водой на полуострове катастрофическое – ее хватит на 90 – 100 дней.
      • После этого в СМИ появилась информация, что якобы Украина может возобновить подачу воды в оккупированный Россией Крым. Однако постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич подчеркнул, что эти данные не соответствуют действительности. Возобновление водоснабжения возможно только после деоккупации полуострова.
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      Автор: Наталья Боднар
      Теги: Новости политики Вода в Крыму Новости России Новости Украины Украина – Россия Слуга народа Давид Арахамия Крымские татары Экология Новости Крыма Аннексия Крыма
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