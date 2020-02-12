Це пастка, – Умеров відповів Арахамії на бажання подати воду в Крим
Якщо Україна почне постачати воду в анексований Крим, то це означатиме визнання юрисдикції Росії над півостровом. Окрім того, за усі проблеми на окупованих територіях несе відповідальність країна-агресор. Тож Україна зараз має не допомагати РФ, а зробити Крим дорогою ношею для неї.
Таку думку висловив заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров, коментуючи заяву голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії. Напередодні нардеп сказав, що погодився б подати воду на окупований півострів в обмін на виведення російських військ з Донбасу.
Цікаво: У Путіна відповіли на заяву Арахамії про воду для Криму в обмін на виведення військ
Умеров на ці слова відреагував різко і пояснив, що ймовірний договір щодо подачі води на півострів буде укладений з РФ.
"Як буде записано в договорі про постачання води до Криму? Україна поставляє воду у 83-й регіон РФ, Республіку Крим? Це пряме визнання юрисдикції Росії в Криму. За міжнародними правилами за всі проблеми на окупованій території несе відповідальність окупант.
Наше завдання зробити Крим непідйомною, дорогою ношею для Росії", – відзначив Умеров.
За його словами, пропозиція дати воду окупантам в обмін на Донбас свідчитиме про поразку України проти Росії. Окрім того, поставляючи воду на півострів, Київ буде допомагати не кримчанам, а російській армії.
Для населення води в Криму достатньо. Бракує – коли рахують разом із величезною армією Росії. Крим страшенно мілітаризований. Підтримуючи Росію, ви, які називаєте себе "слуги народу", підставляєте свій народ. Припиніть гру з вогнем. Росія – агресор,
– наголосив заступник голови Меджлісу.
Також Умеров додав, що Україні варто шукати не компроміси щодо Росії та Криму, а світову підтримку у вигляді посилення санкцій проти агресора.
Що відомо про проблеми з водою в Криму
- Україна до 2014 року забезпечувала до 85% потреб Криму у прісній воді через 400-кілометровий Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з півостровом. Після анексії півострова Росією постачання припинили.
- Складна ситуація з браком води почалася на півострові влітку 2018 року. Тоді Крим накрила сильна засуха і пересохла одна з найбільших річок півострова – Біюк-Карасу. Вже у 2019 році в селі Кизилове поблизу Севастополя повністю висохло озеро.
- Через нестачу прісної води за роки окупації ґрунти на півострові стали засолені і неродючі.
- У січні 2020 року представники окупантів у Криму заявили, що стан з водою на півотрові катастрофічний – її вистачить на 90 – 100 днів.
- Після цього у ЗМІ з'явилась інформація, що Україна нібито може відновити подачу води до окупованого Росією Криму. Проте постійний представник президента України в Криму Антон Кориневич наголосив, що ці дані не відповідають дійсності. Відновлення водопостачання можливе лише після деокупації півострова.
Вибір редакції
-
"Динамо" несподівано програло четвертій команді Казахстану у матчі з шістьма голами – відеосьогодні , 16:56
-
Нацвідбір Євробачення 2020: Данилко та Дроздов відповіли хейтерам — відеосьогодні , 16:47
-
Головне – бути зайнятою, це надихає: розмова з Grandma International Оксаною Бобошко-Вандерховенсьогодні , 16:23