Це пастка, – Умеров відповів Арахамії на бажання подати воду в Крим

Якщо Україна почне постачати воду в анексований Крим, то це означатиме визнання юрисдикції Росії над півостровом. Окрім того, за усі проблеми на окупованих територіях несе відповідальність країна-агресор. Тож Україна зараз має не допомагати РФ, а зробити Крим дорогою ношею для неї.

Таку думку висловив заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров, коментуючи заяву голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії. Напередодні нардеп сказав, що погодився б подати воду на окупований півострів в обмін на виведення російських військ з Донбасу.

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Умеров на ці слова відреагував різко і пояснив, що ймовірний договір щодо подачі води на півострів буде укладений з РФ.

"Як буде записано в договорі про постачання води до Криму? Україна поставляє воду у 83-й регіон РФ, Республіку Крим? Це пряме визнання юрисдикції Росії в Криму. За міжнародними правилами за всі проблеми на окупованій території несе відповідальність окупант.

Наше завдання зробити Крим непідйомною, дорогою ношею для Росії", – відзначив Умеров.

За його словами, пропозиція дати воду окупантам в обмін на Донбас свідчитиме про поразку України проти Росії. Окрім того, поставляючи воду на півострів, Київ буде допомагати не кримчанам, а російській армії.

Для населення води в Криму достатньо. Бракує – коли рахують разом із величезною армією Росії. Крим страшенно мілітаризований. Підтримуючи Росію, ви, які називаєте себе "слуги народу", підставляєте свій народ. Припиніть гру з вогнем. Росія – агресор,

– наголосив заступник голови Меджлісу.

Також Умеров додав, що Україні варто шукати не компроміси щодо Росії та Криму, а світову підтримку у вигляді посилення санкцій проти агресора.

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