В воде – более 30 жилых домов: сильные дожди вызвали наводнения на Закарпатье

Сильные дожди охватили Закарпатье. Из-за наводнений в воде оказались много домов.

Кроме того, в регионе затопило дороги. Несмотря на это, проезд для автомобилей обеспечен.

Важно Может затопить трассу: в Украине прогнозируют поднятие уровня воды

По информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в воде оказались:

160 домохозяйств;

34 жилых дома;

3 помещения трансформаторных подстанций.

Наводнения охватили Береговский, Хустский, Раховский, Тячивский и Мукачевский районы.

Оползни в Тячевском районе

Напомним! Из-за поднятия грунтовых вод на Закарпатье подтопило здания. Чтобы откачать воду, использовали технику пожарно-спасательных подразделений.

В Тячевском районе из-за переувлажнения произошли оползни. В частности, такие инциденты зафиксировали в селе Немецкая Мокра и селе Тарасовка.

Кроме того, произошло подтопление дорог местного значения. Для расчистки последствий был привлечен экскаватор.

Дороги на Западе Украины могут затопить

На Западе, по информации ГСЧС, уровень воды в реках может выйти из берегов. Это чревато подтоплением автодорог. Объявлен второй уровень опасности.

По прогнозам, до 7 января возле Чопа уровень воды может подняться до 2,5 метров. Дорога может быть затоплена, поэтому водителям следует воздержаться от поездок.

До 9 января будут затоплены дороги Львовской и Волынской областей. Выйдет из берегов и Западный Буг.

Источник: ГСЧС

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По состоянию на 17:00 в результате интенсивных осадков, поднятия паводковых вод и поверхностного стока было подтоплено 160 домохозяйств, 34 жилых дома и 3 помещения трансформаторных подстанций на территории Береговского, Хустского, Раховского, Тячевского и Мукачевского районов.

В зоне жилых домов в Тячевском районе произошли оползни, а именно в селе Немецкая Мокрая, улица Марии Терезии, из-за переувлажнения произошел оползень на дом. В 16:30 последствия оползня ликвидированы органами местного самоуправления.

В селе Тарасовка, по улице Шевченко, из-за переувлажнения произошел оползень к дому. Работы по ликвидации продолжаются.

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