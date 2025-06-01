В Киеве водитель BMW дрифтовал на парковке возле ТРЦ: в полиции рассказали детали

В Киеве работники правоохранительных органов привлекли к ответственности 24-летнего "любителя дрифта". Водитель BMW опасно управлял автомобилем, дрифтуя на парковке возле ТРЦ в одном из районов столицы.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Киеве.

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"Любитель дрифта" в Киеве привлечен к ответственности

В полиции сообщили, что во время мониторинга Интернета работники полиции обнаружили видео, на котором водитель опасно управлял автомобилем, дрифтуя на парковке возле ТРЦ в Подольском районе столицы.



Водитель дрифтовал на парковке возле ТРЦ в Киеве / Фото Национальной полиции

Работники правоохранительных органов установили личность нарушителя. Им оказался 24-летний водитель автомобиля BMW. Указывается, что на него патрульные полицейские составили 2 административных материала:

по части 2 статьи 126 (управление транспортным средством лицом, которое не имеет права управления таким транспортным средством)

по части 2 статьи 122-2 (невыполнение водителями требований об остановке) КоАП.

В полиции указали, что дознаватели районного управления полиции изъяли автомобиль.



"Любитель дрифта" привлечен к ответственности / Фото Нацполиции

Добавим, что первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий уточнил, что водитель вел себя агрессивно и грубо нарушал общественный порядок. А транспортное средство имело признаки подделки номеров агрегатов.

Водитель дрифтовал на парковке возле ТРЦ: смотрите видео

Полиция строго предупреждает водителей об опасности и ответственности за дрифт авто на дорогах общего пользования. Подобные опасные маневры создают угрозу для всех участников дорожного движения!