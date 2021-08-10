Я его туда не посылал, – водитель маршрутки на Буковине отказался везти юного участника ООС
Источник:24 канал
Водитель пассажирского автобуса не захотел бесплатно перевозить бойца Объединенных сил. Более того, он устроил спор с пассажирами, которые стали на защиту парня.
Инцидент произошел в Черновицкой области, автобус следовал по маршруту Горбовцы – Глубокая. Рассказала об этом в фейсбуке сестра погибшего участника АТО Корнелия Василаш.
Напомним В Киеве водитель маршрутки не пустил в салон мать с малышом
"Цена совести – 18 гривен"
Женщина ехала в том же автобусе. По ее словам, в селе Стерче туда хотел сесть участник боевых действий Игорь Бажан, который в 20 лет ушел на фронт защищать Украину.
- Однако водитель выгнал парня, так как, мол, в салоне уже был пассажир, который имел право на льготный проезд – мужчина с инвалидностью.
Корнелия Василаш вступилась за юного бойца. Она попросила водителя открыть двери и впустить парня. Другая пассажирка дала деньги за проезд бойца (18 гривен), иначе водитель везти того не хотел.
Этот день я запомню надолго. Никогда не могла подумать, что человеческая совесть стоит аж 18 гривен,
– написала очевидица в фейсбуке.
Более того, когда Василаш сказала водителю, что государство гарантирует бесплатный проезд для УБД, то услышала в ответ следующее:
- "Я его туда не посылал".
На этом история не закончилась. В результате ссоры водитель начал выгонять и Корнелию Василаш, чтобы "больше ее ноги не было в этом автобусе".
В комментариях к сообщению люди в один голос осудили поведение водителя. И неудивительно, ведь он поступил в разрез с требованиями закона о статусе ветеранов войны и гарантиях их социальной защиты.
- Однако сам водитель, очевидно, так не считает. Он даже отменил другой рейс в село тот же день, и заявил, что не будет ехать и на следующий – а все потому, что люди вступились за бойца Объединенных сил.