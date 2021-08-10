Я его туда не посылал, – водитель маршрутки на Буковине отказался везти юного участника ООС

Водитель пассажирского автобуса не захотел бесплатно перевозить бойца Объединенных сил. Более того, он устроил спор с пассажирами, которые стали на защиту парня.

Инцидент произошел в Черновицкой области, автобус следовал по маршруту Горбовцы – Глубокая. Рассказала об этом в фейсбуке сестра погибшего участника АТО Корнелия Василаш.

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"Цена совести – 18 гривен"

Женщина ехала в том же автобусе. По ее словам, в селе Стерче туда хотел сесть участник боевых действий Игорь Бажан, который в 20 лет ушел на фронт защищать Украину.

Однако водитель выгнал парня, так как, мол, в салоне уже был пассажир, который имел право на льготный проезд – мужчина с инвалидностью.

Корнелия Василаш вступилась за юного бойца. Она попросила водителя открыть двери и впустить парня. Другая пассажирка дала деньги за проезд бойца (18 гривен), иначе водитель везти того не хотел.

Этот день я запомню надолго. Никогда не могла подумать, что человеческая совесть стоит аж 18 гривен,

– написала очевидица в фейсбуке.

Более того, когда Василаш сказала водителю, что государство гарантирует бесплатный проезд для УБД, то услышала в ответ следующее:

"Я его туда не посылал".

На этом история не закончилась. В результате ссоры водитель начал выгонять и Корнелию Василаш, чтобы "больше ее ноги не было в этом автобусе".

В комментариях к сообщению люди в один голос осудили поведение водителя. И неудивительно, ведь он поступил в разрез с требованиями закона о статусе ветеранов войны и гарантиях их социальной защиты.

Однако сам водитель, очевидно, так не считает. Он даже отменил другой рейс в село тот же день, и заявил, что не будет ехать и на следующий – а все потому, что люди вступились за бойца Объединенных сил.