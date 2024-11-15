Галицкий районный суд Львова вынес приговор водителю маршрутки БАЗ и назначил ему 3 года испытательного срока. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Zaxid.net.

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ДТП в центре Львова

Отмечается, что 19 июня 2024 года на выезде с проспекта Черновола на улицу Городоцкую. Владимир Кузив за рулем маршрутки №51 наехал на 11-летнего мальчика, который переезжал дорогу на велосипеде на пешеходном переходе. В результате полученных травм мальчик скончался.

В суде водитель признал свою вину и подтвердил обстоятельства ДТП, в содеянном раскаялся. Также Владимир оплатил материальный ущерб родителям погибшего ребенка. Отец мальчика во время заседания сообщил, что претензий к водителю не имеет и не возразил относительно его освобождения от отбывания наказания.

Судья Галицкого райсуда Ольга Павлюк признала водителя маршрутки виновным в смертельном ДТП по статье 286 УК и назначила ему 5 лет лишения свободы с изъятием водительского удостоверения на 3 года. Однако его освободили от заключения, вместо этого назначив 3 года испытательного срока. Кроме этого Владимир Кузив должен уплатить 36,7 тысячи гривен судебных расходов.