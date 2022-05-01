Водитель обстрелянного эвакуационного автобуса в Попасной жив: его взяли в плен

Накануне россияне обстреляли эвакуационные автобусы возле Попасной, один из которых был найден пустым. Выяснили, что водитель – жив, но оккупанты взяли его в плен.

Так, водитель Михаил Панков нашелся, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

К теме Один из расстрелянных в Попасной автобусов нашли пустым: внутри есть следы крови

Пропагандисты записали с ним "интервью"

Оккупанты записали с ним пропагандистское "интервью". Его показали по центральному российскому телеканалу.

Захватчики заставили его говорить, что украинские власти не занимаются эвакуацией людей. Мол, их бросили на произвол судьбы.

Конечно, это ложь. Однако Гайдай понимает, что другого варианта у Михаила не было, так как кадры – красноречивые. На них видно, как Михайлу завязывают глаза, над ним стоит оккупанты.



Кадры из "интервью" / Фото из телеграма Сергея Гайдая



Водитель автобуса / Фото из телеграма Сергея Гайдая

Что известно об обстреле автобуса

29 апреля вражеская диверсионная группа из гранатомета обстреляла эвакуационный транспорт в Попасной. Первый выстрел был неудачным. К сожалению, вторым ударом захватчики попали в заднюю часть автобуса.

Рядом были украинские военные, но обнаружили только один поврежденный автобус, людей в нем не было, только следы крови.

Второй автобус, который вез гуманитарную помощь и на обратном пути должен был забрать людей, не нашли. Связи с водителем не было. Особый цинизм заключается и в том, что автобус был "школьным".

Какая ситуация в Луганской области

Оккупанты беспощадно атакуют Луганщину. В Генштабе Вооруженных сил Украины сообщили, что российские войска движутся на Лиманском, Северодонецком, Попаснянском и Кураховском направлениях.

Власть призывает людей немедленно эвакуироваться и не дожидаться последнего момента. Безопасных мест в области уже не осталось.

Гайдай рассказывал, что идут интенсивные стрелковые бои. Золотое-3 разрушено на 70%, враг штурмует Орехово, а в Северодонецке осталось около 10% горожан.

Напомним, под Попасной войска агрессора обстреляли автомобиль с волонтерами и полицейский автобус. К счастью, все люди выжили.

Кстати – Линия фронта стоит на месте, у оккупанта нет стратегических успехов: