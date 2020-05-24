Водитель "Запорожца" скончался за рулем и совершил ДТП на Запорожье: детали необычной аварии
В Бердянске на Запорожье произошла довольно неординарная ДТП. Водитель "Запорожца" выехал на полосу встречного движения и в итоге его авто столкнулось с другими машинами. Правда, медицинская экспертиза установила, что в момент аварии мужчина скончался за рулем.
Подробнее об инциденте
ДТП произошло примерно в 8:00 утра 23 мая на проспекте Западный в Бердянске. Об этом сообщает пресс служба Нацполиции в Запорожской области.
Еще одна крупная авария Смертельное ДТП с участием Land Cruiser и ВАЗ: 4 погибших, среди них – ребенок (фото)
Во время осмотра правоохранители установили, что водитель автомобиля ЗАЗ двигался по проспекту Западный. Но в один момент выехал на встречную полосу и совершил столкновение сначала с автомобилем Ford, а затем – с Nissan.
По факту инцидента правоохранители открыли уголовное производство. Говорится о статье Уголовного кодекса "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".
Начато досудебное расследование.
Смертельное ДТП в Бердянске: "Запорожец" столкнулся сначала с автомобилем Ford, а затем – с Nissan / Фото: Пресс-служба Нацполиции в Запорожской области
Что известно о пострадавших и жертвах
Водители и пассажиры автомобилей Ford и Nissan не пострадали. Все они являются жителями Бердянска.
Зато водитель "Запорожца" скончался от острой коронарной недостаточности. Об этом свидетельствуют результаты медицинской экспертизы.
Скорее всего, смерть произошла в момент, когда мужчина выехал на встречную полосу. Видимо поэтому и произошло столкновение.
Погибший был также жителем Бердянска.
По информации полиции:
- "Запорожцем" управлял 55-летний мужчина,
- за рулем Ford находился 30-летний мужчина,
- Nissan был под управлением 60-летнего водителя.
Обратите внимание Под Никополем обрушился мост, когда по нему ехал грузовик: фото, видео
К слову, недавно на въезде в Днепр столкнулись грузовик, микроавтобус, внедорожник и легковушка. В результате ДТП пострадал, к счастью, только один человек – водитель легковушки. Его госпитализировали с травмой головы.
Читайте также
-
Аргентина вновь объявила дефолт: такой сценарий Украине советовал Коломойский23 мая , 21:05
-
Нашли виновного: в Иране назвали ответственного за сбитие самолета МАУ над Тегераном23 мая , 22:50
-
Незаконно обыскали помещение юриста, который якобы мог удалить доказательства убийства Шеремета23 мая , 19:41