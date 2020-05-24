Водитель "Запорожца" скончался за рулем и совершил ДТП на Запорожье: детали необычной аварии

В Бердянске на Запорожье произошла довольно неординарная ДТП. Водитель "Запорожца" выехал на полосу встречного движения и в итоге его авто столкнулось с другими машинами. Правда, медицинская экспертиза установила, что в момент аварии мужчина скончался за рулем.

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ДТП произошло примерно в 8:00 утра 23 мая на проспекте Западный в Бердянске. Об этом сообщает пресс служба Нацполиции в Запорожской области.

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Во время осмотра правоохранители установили, что водитель автомобиля ЗАЗ двигался по проспекту Западный. Но в один момент выехал на встречную полосу и совершил столкновение сначала с автомобилем Ford, а затем – с Nissan.

По факту инцидента правоохранители открыли уголовное производство. Говорится о статье Уголовного кодекса "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

Начато досудебное расследование.

Смертельное ДТП в Бердянске: "Запорожец" столкнулся сначала с автомобилем Ford, а затем – с Nissan / Фото: Пресс-служба Нацполиции в Запорожской области

Что известно о пострадавших и жертвах

Водители и пассажиры автомобилей Ford и Nissan не пострадали . Все они являются жителями Бердянска.

Зато водитель "Запорожца" скончался от острой коронарной недостаточности. Об этом свидетельствуют результаты медицинской экспертизы.

Скорее всего, смерть произошла в момент, когда мужчина выехал на встречную полосу. Видимо поэтому и произошло столкновение.

Погибший был также жителем Бердянска.

По информации полиции:

"Запорожцем" управлял 55-летний мужчина,

за рулем Ford находился 30-летний мужчина,

Nissan был под управлением 60-летнего водителя.

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