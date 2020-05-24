Водій "Запорожця" помер за кермом і скоїв ДТП на Запоріжжі: деталі незвичної аварії
У Бердянську на Запоріжжі сталася доволі неординарна ДТП. Водій "Запорожця" виїхав на смугу зустрічного руху та у підсумку його авто зіткнулося з іншими машинами. Щоправда, медична експертиза встановила, що у момент аварії чоловік помер за кермом.
Детальніше про інцидент
ДТП сталася приблизно о 8 годині ранку 23 травня на проспекті Західний у Бердянську. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Запорізькій області.
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Під час огляду правоохоронці встановили, що водій автомобіля ЗАЗ рухався проспектом Західний. Але в один момент виїхав на зустрічну смугу та скоїв зіткнення спершу з автомобілем Ford, а потім – із Nissan.
За фактом інциденту правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Мовиться про статтю Кримінального кодексу "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".
Розпочато досудове розслідування.
Смертельна ДТП у Бердянську: "Запорожець" зіткнувся спершу з автомобілем Ford, а потім – із Nissan / Фото: Пресслужба Нацполіції у Запорізькій області
Що відомо про потерпілих і жертви
Водії та пасажири автомобілів Ford і Nissan не постраждали. Усі є жителями Бердянська.
Натомість водій "Запорожця" помер від гострої коронарної недостатності. Про це свідчать результати медичної експертизи.
Найімовірніше, смерть сталася у момент, коли чоловік виїхав на зустрічну смугу. Мабуть через це і сталося зіткнення.
Загиблий був також жителем Бердянська.
За інформацією поліції:
- "Запорожцем" керував 55-річний чоловік,
- за кермом Ford перебував 30-річний чоловік,
- Nissan був під керуванням 60-річного водія.
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До слова, нещодавно на в’їзді до Дніпра зіткнулися вантажівка, мікроавтобус, позашляховик і легковик. Унаслідок ДТП постраждала, на щастя, лише одна людина – водій легковика. Його госпіталізували з травмою голови.
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