Водій "Запорожця" помер за кермом і скоїв ДТП на Запоріжжі: деталі незвичної аварії

У Бердянську на Запоріжжі сталася доволі неординарна ДТП. Водій "Запорожця" виїхав на смугу зустрічного руху та у підсумку його авто зіткнулося з іншими машинами. Щоправда, медична експертиза встановила, що у момент аварії чоловік помер за кермом.

Детальніше про інцидент

ДТП сталася приблизно о 8 годині ранку 23 травня на проспекті Західний у Бердянську. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Запорізькій області.

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Під час огляду правоохоронці встановили, що водій автомобіля ЗАЗ рухався проспектом Західний. Але в один момент виїхав на зустрічну смугу та скоїв зіткнення спершу з автомобілем Ford, а потім – із Nissan.

За фактом інциденту правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Мовиться про статтю Кримінального кодексу "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".

Розпочато досудове розслідування.

Що відомо про потерпілих і жертви

Смертельна ДТП у Бердянську: "Запорожець" зіткнувся спершу з автомобілем Ford, а потім – із Nissan / Фото: Пресслужба Нацполіції у Запорізькій області

Водії та пасажири автомобілів Ford і Nissan не постраждали. Усі є жителями Бердянська.

Натомість водій "Запорожця" помер від гострої коронарної недостатності. Про це свідчать результати медичної експертизи.

Найімовірніше, смерть сталася у момент, коли чоловік виїхав на зустрічну смугу. Мабуть через це і сталося зіткнення.

Загиблий був також жителем Бердянська.

За інформацією поліції:

"Запорожцем" керував 55-річний чоловік,

за кермом Ford перебував 30-річний чоловік,

Nissan був під керуванням 60-річного водія.

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До слова, нещодавно на в’їзді до Дніпра зіткнулися вантажівка, мікроавтобус, позашляховик і легковик. Унаслідок ДТП постраждала, на щастя, лише одна людина – водій легковика. Його госпіталізували з травмою голови.