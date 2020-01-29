Водитель грузовика перепутал рычаги и выгрузил кирпич на легковушку: эпические фото

В Тернополе на улице Львовской произошло эпическое дорожно-транспортное происшествие без пострадавших. Водитель грузовика, пытаясь сдать назад, перепутал рычаги и высыпал весь свой груз на легковушку Mitsubishi, которая предпочла движение.

Когда водитель грузовика пытался сдать назад, то по ошибке нажал на рычаг подъема кузова, сообщает патрульная полиция Тернопольской области.

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Все строительные материалы, включая кирпич, которыми была загружена грузовик, мгновенно посыпались на легковушку, повредив ее. К счастью, водитель автомобиля или кто-либо еще не пострадал.



Причиной ДТП стало то, что водитель грузовика перепутал рычаги

По факту поврежденного имущества инспекторы полиции отобрали объяснения участников ДТП, приняли заявление водителя легковушки и составили протокол осмотра автомобиля.



К счастью, в результате ДТП никто не пострадал

Патрульная полиция призывает водителей быть осторожными и осмотрительными на дороге, поскольку именно от их действий зависит безопасность их самих и других участников движения.