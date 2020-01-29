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      Водитель грузовика перепутал рычаги и выгрузил кирпич на легковушку: эпические фото

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      В Тернополе произошло курьезное ДТП с участием грузовика / Коллаж 24 канала

      В Тернополе на улице Львовской произошло эпическое дорожно-транспортное происшествие без пострадавших. Водитель грузовика, пытаясь сдать назад, перепутал рычаги и высыпал весь свой груз на легковушку Mitsubishi, которая предпочла движение.

      Когда водитель грузовика пытался сдать назад, то по ошибке нажал на рычаг подъема кузова, сообщает патрульная полиция Тернопольской области.

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      Все строительные материалы, включая кирпич, которыми была загружена грузовик, мгновенно посыпались на легковушку, повредив ее. К счастью, водитель автомобиля или кто-либо еще не пострадал.

      аварія з вантажівкою, Тернопіль
      Причиной ДТП стало то, что водитель грузовика перепутал рычаги

      По факту поврежденного имущества инспекторы полиции отобрали объяснения участников ДТП, приняли заявление водителя легковушки и составили протокол осмотра автомобиля.

      курйозна ДТП у Тернополі
      К счастью, в результате ДТП никто не пострадал

      Патрульная полиция призывает водителей быть осторожными и осмотрительными на дороге, поскольку именно от их действий зависит безопасность их самих и других участников движения.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Полиция Курьезные новости Аварии и ДТП Тернополь
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