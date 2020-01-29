Водитель грузовика перепутал рычаги и выгрузил кирпич на легковушку: эпические фото
В Тернополе на улице Львовской произошло эпическое дорожно-транспортное происшествие без пострадавших. Водитель грузовика, пытаясь сдать назад, перепутал рычаги и высыпал весь свой груз на легковушку Mitsubishi, которая предпочла движение.
Когда водитель грузовика пытался сдать назад, то по ошибке нажал на рычаг подъема кузова, сообщает патрульная полиция Тернопольской области.
Интересно: Банкомат только для высоких людей установили в Одессе: фото
Все строительные материалы, включая кирпич, которыми была загружена грузовик, мгновенно посыпались на легковушку, повредив ее. К счастью, водитель автомобиля или кто-либо еще не пострадал.
Причиной ДТП стало то, что водитель грузовика перепутал рычаги
По факту поврежденного имущества инспекторы полиции отобрали объяснения участников ДТП, приняли заявление водителя легковушки и составили протокол осмотра автомобиля.
К счастью, в результате ДТП никто не пострадал
Патрульная полиция призывает водителей быть осторожными и осмотрительными на дороге, поскольку именно от их действий зависит безопасность их самих и других участников движения.
Выбор редакции
-
Главные новости 28 января: санкции ЕС против России и новые цены на газсегодня , 08:01
-
Заявление президента "Руху", Матвиенко согласовал переход в "Арсенал": новости спорта 28 январясегодня , 07:35
-
"Остаться жить — пока нет": предприниматели об инициативе Зеленского для возвращения украинцевсегодня , 07:01