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      Водій вантажівки переплутав важелі та вивантажив цеглу на легковик: епічні фото

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      У Тернополі трапилася курйозна ДТП за участю вантажівки / колаж 24 каналу

      У Тернополі на вулиці Львівській трапилася епічна дорожньо-транспортна пригода без постраждалих. Водій вантажівки, намагаючись здати назад, переплутав важелі та висипав увесь свій вантаж на легковик Mitsubishi, який надав перевагу руху.

      Коли водій вантажівки намагався здати назад, то помилившись натиснув на важіль підйому кузова, повідомляє патрульна поліція Тернопільської області.

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      Усі будівельні матеріали, включно з цеглою, якими була завантажена вантажівка, миттю посипалися на легковик, пошкодивши його. На щастя, водій автомобіля чи будь-хто інший не постраждав.

      аварія з вантажівкою, Тернопіль
      Причиною ДТП стало те, що водій вантажівки переплутав важелі

      За фактом пошкодженого майна інспектори поліції відібрали пояснення учасників автопригоди, взяли заяву водія легковика та склали протокол огляду автомобіля.

      курйозна ДТП у Тернополі
      На щастя, внаслідок ДТП ніхто не постраждав

      Патрульна поліція закликає водіїв бути обережними та обачними на дорозі, позаяк саме від їхніх дій залежить безпека їх самих та інших учасників руху.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Тернопіль Аварії та ДТП Курйозні новини Поліція
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