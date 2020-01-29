Водій вантажівки переплутав важелі та вивантажив цеглу на легковик: епічні фото

У Тернополі на вулиці Львівській трапилася епічна дорожньо-транспортна пригода без постраждалих. Водій вантажівки, намагаючись здати назад, переплутав важелі та висипав увесь свій вантаж на легковик Mitsubishi, який надав перевагу руху.

Коли водій вантажівки намагався здати назад, то помилившись натиснув на важіль підйому кузова, повідомляє патрульна поліція Тернопільської області.

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Усі будівельні матеріали, включно з цеглою, якими була завантажена вантажівка, миттю посипалися на легковик, пошкодивши його. На щастя, водій автомобіля чи будь-хто інший не постраждав.



Причиною ДТП стало те, що водій вантажівки переплутав важелі

За фактом пошкодженого майна інспектори поліції відібрали пояснення учасників автопригоди, взяли заяву водія легковика та склали протокол огляду автомобіля.



На щастя, внаслідок ДТП ніхто не постраждав

Патрульна поліція закликає водіїв бути обережними та обачними на дорозі, позаяк саме від їхніх дій залежить безпека їх самих та інших учасників руху.