Водитель-свидетель обнародовал подробности ДТП с участием Зайцевой в Харькове
В Харькове продолжается суд на Аленой Зайцевой и Геннадием Дроновым по громкому смертельному ДТП, которое произошло осенью 2017 года. 21 марта состоялся допрос свидетелей той жуткой аварии. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, обвинение заявило 15 свидетелей.
Об этом сообщает местный ресурс Vgorode.
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Отмечается, что суд допросил только одного свидетеля, поскольку другие не появились.
Так, по словам Романа Петелина, водителя автомобиля, который находился за Volkswagen Touareg, разметки стоп-линии на момент ДТП не было, а скорость превышали оба обвиняемых.
Автомобиль Дронова пошел очень резко, но на какой сигнал светофора, я не обратил внимание. Touareg выехал на перекресток, я увидел, что со стороны "Детского мира" несется другой автомобиль. Он ехал с большой скоростью. Когда выехал на перекресток, начал ускоряться. Volkswagen тоже начал ускоряться,
– отмечает он.
Как отмечает он, столкновение произошло прямо перед ним – Touareg въехал в двери Lexus.
"Что там было дальше, я сразу не увидел, микроавтобус перекрыл обзор. Попыток помочь пострадавшим после ДТП со стороны обвиняемых не было. Дронов стоял возле своего автомобиля и говорил, что он – не виноват, а девочка была в шоковом состоянии", – добавляет Петелин.
Как подчеркивает издание, скорость автомобилей он назвать не мог.
Напомним, 18 октября 2017 года в Харькове произошла автомобильная авария с участием автомобилей Lexus и Volkswagen Touareg. В результате ДТП погибли 6 человек. Автомобилем Lexus управляла 20-летняя Алена Зайцева, которую суд взял под арест. А водителем Volkswagen Touareg оказался Геннадий Дронов, которого суд тоже взял под стражу. Впоследствии обоим было предъявлено обвинение по этому делу.