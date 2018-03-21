Водитель-свидетель обнародовал подробности ДТП с участием Зайцевой в Харькове

В Харькове продолжается суд на Аленой Зайцевой и Геннадием Дроновым по громкому смертельному ДТП, которое произошло осенью 2017 года. 21 марта состоялся допрос свидетелей той жуткой аварии. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, обвинение заявило 15 свидетелей.

Об этом сообщает местный ресурс Vgorode.

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Отмечается, что суд допросил только одного свидетеля, поскольку другие не появились.

Так, по словам Романа Петелина, водителя автомобиля, который находился за Volkswagen Touareg, разметки стоп-линии на момент ДТП не было, а скорость превышали оба обвиняемых.

Автомобиль Дронова пошел очень резко, но на какой сигнал светофора, я не обратил внимание. Touareg выехал на перекресток, я увидел, что со стороны "Детского мира" несется другой автомобиль. Он ехал с большой скоростью. Когда выехал на перекресток, начал ускоряться. Volkswagen тоже начал ускоряться,

– отмечает он.

Как отмечает он, столкновение произошло прямо перед ним – Touareg въехал в двери Lexus.

"Что там было дальше, я сразу не увидел, микроавтобус перекрыл обзор. Попыток помочь пострадавшим после ДТП со стороны обвиняемых не было. Дронов стоял возле своего автомобиля и говорил, что он – не виноват, а девочка была в шоковом состоянии", – добавляет Петелин.

Как подчеркивает издание, скорость автомобилей он назвать не мог.

Напомним, 18 октября 2017 года в Харькове произошла автомобильная авария с участием автомобилей Lexus и Volkswagen Touareg. В результате ДТП погибли 6 человек. Автомобилем Lexus управляла 20-летняя Алена Зайцева, которую суд взял под арест. А водителем Volkswagen Touareg оказался Геннадий Дронов, которого суд тоже взял под стражу. Впоследствии обоим было предъявлено обвинение по этому делу.