Волонтера забрали в ТЦК прямо во время эвакуации людей: Красный Крест сделал заявление

14 августа в Николаевской области группа оповещения задержала эвакуационный автомобиль, который вывозил людей из Херсона, и забрала водителя в ТЦК. В Красном Кресте отмечают, что вопрос о бронировании волонтеров до сих пор не урегулирован законом.

Украинский Красный Крест выступил с заявлением по поводу задержания своего волонтера во время эвакуации мирных жителей.

Что говорят об инциденте в Красном Кресте?

В организации отметили, что на момент остановки автомобиля водитель не находился в розыске.

Также на месте волонтеру не сообщили, что его планируют доставить в ТЦК и СП для прохождения военно-медицинской комиссии и возможной мобилизации.

После задержания волонтера эвакуацию продолжили другие представители Красного Креста. Они доставили людей в безопасное место, хотя из-за сложившейся ситуации эвакуация прошла с задержкой.

В организации подчеркнули, что понимают требования законодательства относительно воинского учета и мобилизации. В то же время многие волонтеры уже были мобилизованы, а вопрос их бронирования до сих пор не имеет четкого законодательного механизма.

По словам представителей Красного Креста, в данном случае волонтер именно выполнял гуманитарную задачу – эвакуировал гражданских лиц из опасного района.

Организация заявила, что на данный момент нет четкого понимания, как волонтерам беспрепятственно выполнять такие задачи, в частности в Николаевской области или во время транзита через нее, и при этом соблюдать правила воинского учета.

В Красном Кресте считают, что такая неопределенность создает риски для гуманитарной работы и может затруднить эвакуацию людей и оказание помощи пострадавшим.

Организация готова совместно с государственными органами разработать понятный механизм, который позволит одновременно выполнять требования закона и не прерывать оказание гуманитарной помощи.

Что известно о мобилизации волонтера во время эвакуации?

14 августа в Николаевской области во время эвакуации гражданских лиц из Херсона остановили автомобиль Красного Креста.

В машине находились две семьи с детьми, которых вывозили из опасного района Херсона.

По версии волонтеров, полицейский заявил водителю, что тот может быть нетрезвым, и предложил пройти медицинский осмотр. Однако вместо больницы мужчину доставили в ТЦК для прохождения военно-врачебной комиссии.

По данным полиции, водитель подлежал мобилизации и не имел бронирования.

Отряд быстрого реагирования ТЧХУ города Херсона заявил, что из-за задержания водителя эвакуация людей была прервана. В то же время полиция опровергла, что пассажиров оставили без помощи. По ее данным, на место приехал другой водитель и довез семьи до запланированного места.

В связи с инцидентом руководство полиции Николаевской области назначило служебное расследование. Необходимо установить, законно ли действовали правоохранители во время проверки и задержания волонтера.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что закон должен действовать одинаково для всех, но в то же время государственные органы не должны создавать препятствий для эвакуации гражданских лиц из опасных районов.