Водителя "слуги" Галушко оштрафовали и забрали водительское удостоверение

Водителя, который был за рулем автомобиля "слуги народа" Николая Галушко ошрафовали. У него также забрали водительское удостоверение.

Инцидент, видео с которого обнародовали недавно, произошел еще в декабре 2020 года. О наказании для водителя рассказал глава МВД Денис Монастырский.

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Монастырский рассказал, что водителя нардепа Галушко оштрафовали

Информирую, что водитель народного депутата, который стал сегодня известен на всю страну не с лучшей стороны из-за манеры общения с полицейским, привлечен к административной ответственности за отказ пройти освидетельствование,

– написал Монастырский.

Он также пояснил, что Печерский районный суд Киева лишил его права управления на год. Он также заплатил 10,2 тысячи гривен штрафа.

Министр предложил ввести ответственность за оскорбление полицейского

Денис Монастырский написал, что до сих пор нет существенной ответственности за оскорбление полицейского.

В Верховной Раде находится на рассмотрении законопроект № 5050-1, который предлагает ввести ответственность за оскорбление полицейского в виде штрафа от 850 до 1700 гривен,

– вспомнил министр.

Он также заверил, что надеется на то, что нардепы проголосуют за законопроект и защитят право полицейских на уважение.

Коротко об инциденте, когда Галушко ругался с полицией

Недавно в сети обнародовали видео, на котором народный депутат от "Слуг народа" Николай Галушко ссорится с полицейскими.

Инцидент произошел еще в 2020 году, когда полицейские остановили автомобиль политика за нарушение правил дорожного движения. Ведь парламентарий нецензурно выражался в отношении правоохранителей, называл их "дебилами".

В частности Галушко приехал "выручать" своего водителя, который пересек двойную полосу. Сам политик эмоционально объяснял правоохранителям, что это авто народного депутата. Поэтому они якобы не имели права его останавливать.

Впоследствии "слуга народа" не извинился. Только еще раз прокомментировал ситуацию и заявил якобы виноваты именно правоохранители, которые остановили автомобиль.

На инцидент отреагировал экс-глава МВД Арсен Аваков. Он заявил, что это "не единственный эпизод". Зато в партии "Слуга народа" осудили такие действия политика и сказали, что такой поступок неприемлем.

Скандал Галушко с полицейскими – смотрите видео