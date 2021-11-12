Киевский райсуд Харькова избрал меру пресечения вечером 12 ноября. Защитница водителя отказалась от комментариев.
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Сейчас такая позиция защиты – объяснения мы не предоставляем. Продолжается досудебное следствие,
– заявила адвокат.
Водитель был под действием метадона
- Представитель прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко заявил, что в момент ДТП водитель был под действием метадона.
- Это стало причиной для изменения квалификации преступления.
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