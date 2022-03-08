Водка лилась рекой, – мэр и полиция в Ровно изымали нелегальный алкоголь

В Ровно, как и в ряде других украинских городов, действует запрет на продажу алкоголя во время войны. Впрочем, некоторые заведения вызывающе нарушают правила.

После многочисленных жалоб местных жителей городской голова Александр Третьяк и стражи порядка отправились в рейд, чтобы выявить нарушителей. Они проверяли заведения 8 марта.

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Третьяк предупредил местных жителей

Соответствующее видео мэр Ровно показал на своей странице в фейсбук. Он подчеркнул, что закон – один для всех. Поэтому власть и полиция будут жестко пресекать все случаи нелегальной продажи алкоголя.

Те, кто использует это время, чтобы спаивать людей, зарабатывают на этом деньги, будут жестко наказаны,

– предостерег Третьяк.

Полиция вылила содержимое найденных бутылок

На видео, которое показал чиновник, работница одного из магазинов отрицает факт продажи алкоголя. Но правоохранители нашли доказательства противоположного. Содержимое пластиковых бутылок вылили возле заведения, а стеклянные – поразбивали.

"Бутылки аж звенели, водка лилась рекой, соседи благодарили за реакцию на продажу алкоголя в этой забегаловке", – подчеркнул городской голова Ровно.

8 марта полиция изымала нелегальный алкоголь: смотрите видео

Третьяк подчеркнул, что имеет перечень других "точек", которые не соблюдают правила военного времени – планирует наведаться и туда. Напомним, продажа алкоголя на Ровенщине категорически запрещена из-за войны.