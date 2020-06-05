Украина является одной из наименее обеспеченных питьевой водой европейских стран. Из 180 стран она занимает 125 место по уровню воды на 1 человека. Такие данные опубликовали в ЮНЕСКО. С каждым годом проблема нехватки водных ресурсов, особенно качественных, становится острее.

Состояние большинства вод в Украине – неудовлетворительное. Причинами являются индустриальное и сельскохозяйственное загрязнения, очистные сооружения, которые не работают, засуха, засорение бытовыми отходами. О состоянии воды в Украине и как ее уберечь – читайте в материале 24 канала.

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В Госводагентстве отметили, что мониторинг качества воды до сих пор в основном советский, поэтому определить точно ее состояние сложно.

"Балансирует в диапазоне между совсем не обеспечена, но и не дотягиваем до тех стран, которые действительно обеспечены водными ресурсами. Сейчас строим новую систему мониторинга, новую систему лабораторий – так, как это делается в Европейском Союзе. Так, как этого требует водная рамочная директива" , – сказал первый заместитель председателя Госводагентства Михаил Хорев.

Как уберечь воду от загрязнения

Впрочем, начать можно с себя. К примеру, выбирать стиральные и мыльные средства без фосфатов и фосфонатов – они являются одной из причин позеленении Днепра. "Когда вы моете посуду, не делайте этого под проточной водой, а замачивайте. Если есть возможность – купите посудомоечную машину. Это тоже более эффективное использование воды", – отметила эксперт по экологизации ОО "Экодия" Анна Даниляк.

Но стоит помнить, что не следует включать посудомойку, если есть 1 грязная тарелка. Она (посудомоечная машина – 24 канал) должна быть полностью загружена,

– заметила экоактивистка.

Она добавила, что так же нужно использовать и стиральную машину.

Проект Евросоюза помогает спасти Днепр

Один из вспомогательных проектов Европейского Союза – "Водная инициатива плюс" (EUWI+). Он поддерживает государственные учреждения в вопросах управления, мониторинга, помогает финансами. Согласно европейским требованиям, Украина должна разработать 9 планов управления речными бассейнами.

Проект EUWI+ сосредоточился на Днепре. Он обеспечивает водой более 50 украинских городов.

Они хотели, чтобы это была трансграничная река обязательно. Помогают нам развивать лабораторию в Вышгороде, которая будет отвечать современным требованиям, иметь аккредитацию, отвечать системе качества ISO,

– рассказал Хорев.

Сейчас изучают поверхностные и подземные воды бассейна Днепра, фиксируют влияние человека на качество воды и определяют экологические цели. Должны закончить уже в августе 2020 года. Этим планом Украина сможет пользоваться следующие 3 года.

Экоактивисты и неравнодушные украинцы объединяются – на субботник или протестуют против предпринимателей, которые экономят на утилизации вредных веществ и загрязняющих грунтовые воды нитратами.

К теме. Катастрофически не хватает запасов воды в водохранилищах также в Крыму. Там проблемы с питьевой водой уже с 2018 года. Тогда засохла одна из крупнейших рек Крыма – Биюк-Карасу.