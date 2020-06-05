Україна є однією з найменш забезпечених питною водою європейських країн. Зі 180 країн вона посідає 125 сходинку за рівнем води на 1 людину. Такі дані опублікували в ЮНЕСКО. З кожним роком проблема нестачі водних ресурсів, особливо якісних, стає гострішою.

Стан більшості вод в Україні – незадовільний. Причинами є індустріальне і сільськогосподарське забруднення, очисні споруди, які не працюють, посуха, засмічення побутовими відходами. Про стан води в Україні і як її вберегти – читайте в матеріалі 24 каналу.

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У Держводагентстві зазначили, що моніторинг якості води і досі здебільшого радянський, тому визначити точно її стан складно.

"Балансуємо в діапазоні між зовсім незабезпечена, але й не дотягуємо до тих країн, які дійсно забезпечені водними ресурсами. Зараз розбудовуємо нову систему моніторингу, нову систему лабораторій – так, як це робиться у Європейському Союзі. Так, як цього вимагає водна рамкова директива", – сказав перший заступник голови Держводагентства Михайло Хорєв.

Як вберегти воду від забруднення

Утім, почати можна з себе. До прикладу, обирати пральні і мильні засоби без фосфатів і фосфонатів – вони є однією з причин позеленіння Дніпра. "Коли ви миєте посуд, не робіть цього під проточною водою, а замочуйте. Якщо є можливість – купіть посудомийну машину. Це теж більш ефективне використання води", – зазначила експертка з екологізації ГО "Екодія" Анна Даниляк.

Але варто пам'ятати, що не треба включати посудомийку, якщо є 1 брудна тарілка. Вона (посудомийна машина – 24 канал) має бути повністю завантажена,

– зауважила екоактивістка.

Вона додала, що так само потрібно використовувати і пральну машину.

Проєкт Євросоюзу допомагає врятувати Дніпро

Один із допоміжних проєктів Європейського Союзу – "Водна ініціатива плюс" (EUWI+). Він підтримує державні установи у питаннях управління, моніторингу, допомагає фінансами. Згідно з європейськими вимогами, Україна має розробити 9 планів управління річковими басейнами.

Проєкт EUWI+ зосередився на Дніпрі. Він забезпечує водою понад 50 українських міст.

Вони хотіли, щоб це була транскордонна річка обов'язково. Допомагають нам розбудовувати лабораторію у Вишгороді, яка буде відповідати сучасним вимогам, мати акредитацію, відповідати системі якості ISO,

– розповів Хорєв.

Нині вивчають поверхневі та підземні води басейну Дніпра, фіксують вплив людини на якість води і визначають екологічні цілі. Мають закінчити вже у серпні 2020 року. Цим планом Україна зможе користуватися наступні 3 роки.

Екоактивісти і небайдужі українці об'єднуються - на суботник або ж протестують проти підприємців, які економлять на утилізації шкідливих речовин та забруднюють ґрунтові води нітратами.

До теми. Катастрофічно не вистачає запасів води у водосховищах також у Криму. Там проблеми з питною водою вже від 2018 року. Тоді засохла одна з найбільших річок Криму – Біюк-Карасу.