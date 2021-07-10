"Буревестник" в течение длительного времени планировали убрать, потому что он мешал проходу других кораблей. За 5 лет от катера осталась лишь груда мусора.

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"Катер Брежнева"

Судно построили еще в 1964 году, после этого его использовали советские коммунисты.

Чаще всего на нем отдыхал генсек СССР Брежнев.

Затонувший катер "Буревестник" / Фото из телеграм-канала "Одесса как она есть"

Больше о катере

В 1996 году "Буревестник" купил одесский бизнесмен. Однако ему не удалось вернуть катер в рабочее состояние.

С тех пор судно стояло в порту, как памятник. В января 2016 года оно начало тонуть и в течении 5 минут исчезло под водой.

Обратите внимание! Длина катера 37 метров, вес почти 150 тонн. Его работу обеспечивали два дизельных двигателя, которые могли развивать скорость до 37 узлов (около 70 километров в час).



На катере также была установлена одна из самых надежных радиостанций тех времен "Рейд-1".