"Буревестник" в течение длительного времени планировали убрать, потому что он мешал проходу других кораблей. За 5 лет от катера осталась лишь груда мусора.
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"Катер Брежнева"
Судно построили еще в 1964 году, после этого его использовали советские коммунисты.
- Чаще всего на нем отдыхал генсек СССР Брежнев.
Затонувший катер "Буревестник" / Фото из телеграм-канала "Одесса как она есть"
Больше о катере
В 1996 году "Буревестник" купил одесский бизнесмен. Однако ему не удалось вернуть катер в рабочее состояние.
С тех пор судно стояло в порту, как памятник. В января 2016 года оно начало тонуть и в течении 5 минут исчезло под водой.