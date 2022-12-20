Соответствующие службы работают круглосуточно. Об этом заявили в Киевской городской государственной администрации.

Кстати В Киеве из-за скачков напряжения произошел масштабный сбой в работе метро: какая ситуация сейчас

В Киеве есть проблемы с водой

Как стало известно, в связи с проведением восстановительных работ на объектах энергетической инфраструктуры в течение 2 часов в столице возможны перебои с водоснабжением.

Все службы работают круглосуточно для стабилизации ситуации после обстрелов,

– отметили в КГГА.

Какая ситуация со светом и теплом в Киеве

Также стало известно, что генерация электроэнергии ограничена, поэтому столица, как и все остальные регионы страны, получает лимитированный объем электроснабжения. Свет для потребителей до сих пор подается в режиме аварийных отключений

Что касается тепла в домах киевлян: котельные, обслуживающие примерно 5% потребителей столицы, из-за энергетических проблем вынуждены отключаться и включаться поочередно.

Кстати, в городе развернуты 430 стационарных Пунктов несокрушимости, где вы можете согреться, зарядить электронные устройства и воспользоваться связью. Все они работают круглые сутки.